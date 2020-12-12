Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В критических ситуациях "Реал" умеет аккумулировать силы и получать нужный результат. Доказано поединком против "Боруссии" (Менхенгладбах) в последнем туре Лиги чемпионов.

Не менее сложное испытание ожидает "сливочных" и в следующем туре Ла Лиги. Команда Зидана сыграет дома против "Атлетико" – команды, которая захватила лидерство и посягает на чемпионские позиции "Реала".

Матч состоится 12-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Смотрим ниже. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

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