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Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Атлетико: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

В критических ситуациях "Реал" умеет аккумулировать силы и получать нужный результат. Доказано поединком против "Боруссии" (Менхенгладбах) в последнем туре Лиги чемпионов.

Не менее сложное испытание ожидает "сливочных" и в следующем туре Ла Лиги. Команда Зидана сыграет дома против "Атлетико" – команды, которая захватила лидерство и посягает на чемпионские позиции "Реала".

Матч состоится 12-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Смотрим ниже. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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