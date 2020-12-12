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Симеоне: Зидан назвал нас фаворитами Ла Лиги? У каждого своё мнение

Испания
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Симеоне: Зидан назвал нас фаворитами Ла Лиги? У каждого своё мнение
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал слова коллеги из "Реала" Зинедина Зидана о том, что "матрасники" являются фаворитами в чемпионате Испании.

"Обычно я не комментирую мнения коллег. У каждого сформировано свое мнение, и оно развивается так, как он его понимает. Я уважаю все мнения, положительные или отрицательные", — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, "Атлетико" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 26 очков в 10 матчах. "Реал", сыгравший на игру больше, занимает четвертую строчку с 20 очками.

Матч "Реал" — "Атлетико" состоится сегодня. Дерби начнется в 22:00.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Диего Симеоне Реал (Мадрид)
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