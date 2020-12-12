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Агония продолжается. Владелец Валенсии требует от клуба более 50 млн евро

Испания
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Клуб попал не в те руки

Агония продолжается. Владелец Валенсии требует от клуба более 50 млн евро
Новина українською

Владелец "Валенсии" Питер Лим намерен вернуть средства, вложенные в клуб, сообщает Marca.

Президент клуба Анил Мурти на собрании совета директоров заявил, что бизнесмен из Сингапура хочет вернуть 54,5 млн евро, который он дал "Валенсии" в долг.

Один из займов на сумму 38 млн евро был выдан в сезоне-2014/15 под ставку 2,8%. Заем был обеспечен экономическими правами на четырех футболистов

Другой заем на сумму 16,5 млн евро под ставку 3% также обеспечен правами на четырех других футболистов.

"Мы не считаем необходимым называть имена игроков. Эти футболисты все еще в команде, переговоры об их продаже будут продолжены, но после трансфера часть вырученных средств пойдет на погашение кредитов", – заявил Мурти.

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В статье: Валенсия (Испания) Питер Лим
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