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Агония продолжается. Владелец Валенсии требует от клуба более 50 млн евро
Клуб попал не в те руки
Владелец "Валенсии" Питер Лим намерен вернуть средства, вложенные в клуб, сообщает Marca.
Президент клуба Анил Мурти на собрании совета директоров заявил, что бизнесмен из Сингапура хочет вернуть 54,5 млн евро, который он дал "Валенсии" в долг.
Один из займов на сумму 38 млн евро был выдан в сезоне-2014/15 под ставку 2,8%. Заем был обеспечен экономическими правами на четырех футболистов
Другой заем на сумму 16,5 млн евро под ставку 3% также обеспечен правами на четырех других футболистов.
"Мы не считаем необходимым называть имена игроков. Эти футболисты все еще в команде, переговоры об их продаже будут продолжены, но после трансфера часть вырученных средств пойдет на погашение кредитов", – заявил Мурти.
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