Агония продолжается. Владелец Валенсии требует от клуба более 50 млн евро

Владелец "Валенсии" Питер Лим намерен вернуть средства, вложенные в клуб, сообщает Marca.

Президент клуба Анил Мурти на собрании совета директоров заявил, что бизнесмен из Сингапура хочет вернуть 54,5 млн евро, который он дал "Валенсии" в долг.

Один из займов на сумму 38 млн евро был выдан в сезоне-2014/15 под ставку 2,8%. Заем был обеспечен экономическими правами на четырех футболистов

Другой заем на сумму 16,5 млн евро под ставку 3% также обеспечен правами на четырех других футболистов.