Рональд Куман: Неправда, что игроки Барсы хотят играть по другой системе

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет отношений с игроками "блауграны".

"Я всегда стараюсь уважать футболистов и поддерживать их. Но если есть ошибки, надо уважительно сказать об этом. Я ни одного игрока в клубе не уничтожаю за ошибки.

Если я говорю что-то о футболисте, то уже обсуждал это с ним раньше. Неправда, что футболисты хотят играть по другой системе. Я разговариваю с ними каждый день, и они ничего не говорили мне о системе или моих пресс-конференциях. Я уважаю всех игроков команды", – рассказал наставник "Барсы".