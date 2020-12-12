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Рональд Куман: Неправда, что игроки Барсы хотят играть по другой системе
Наставник каталонцев считает, что игроки довольны структурой игры
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет отношений с игроками "блауграны".
"Я всегда стараюсь уважать футболистов и поддерживать их. Но если есть ошибки, надо уважительно сказать об этом. Я ни одного игрока в клубе не уничтожаю за ошибки.
Если я говорю что-то о футболисте, то уже обсуждал это с ним раньше. Неправда, что футболисты хотят играть по другой системе. Я разговариваю с ними каждый день, и они ничего не говорили мне о системе или моих пресс-конференциях. Я уважаю всех игроков команды", – рассказал наставник "Барсы".
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