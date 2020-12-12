Куман: Достичь дна - значит быть в намного худшем положении, чем Барса

а что. есть куда падать? Удивляет как этот человек выгораживает тот кризис. который сейчас у него в команде. что еще нужно барсе для дна? не попасть в ЛЧ? играть в лиге Европы? или быть середняком лиги как милан 10 лет??? ничего хорошего от него ждать не стоит. он должен уйти...