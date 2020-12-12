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Куман: Достичь дна - значит быть в намного худшем положении, чем Барса
Наставник "блауграны" считает, что в команде не все так ужасно
Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
"Команда нестабильна. Достичь дна – значит быть в намного худшем положении, чем мы.
Детали надо улучшить. Уверен, что если мы это сделаем, мы будем выигрывать в матчах", – сказал наставник "сине-гранатовых".
На данный момент "Барса" имеет в своем активе 14 очков и идет на 9-м месте в Ла Лиге.
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Источник:Marca
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 21:31
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Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:20
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