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Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными

Испания
(1 голосов)

Рано сбрасывать сливочных со счетов в борьбе за чемпионство

Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" не проигрывал в Ла Лиге 26 матчей подряд. Последний раз без очков с поля "матрасники" уходили первого февраля 2020-го года – как раз после матча с "Реалом". Однако о той неудаче никто в расположении "Атлетико" не вспоминал. И нейтральные обозреватели / эксперты отмечали, что команда Диего Симеоне имеет немало шансов продолжить свое триумфальное шествие. А значит – и окончательно утвердиться в роли главного претендента на чемпионство.

Но Зидан не растерял своих козырей. Тренера и его команду нещадно критиковали после поражений от "Алавеса" и "Шахтера", что, как показалось, лишь укрепило "сливочных". Такое случается с "Реалом" – умение мобилизовать силы в критических ситуациях не раз спасало репутацию "сливочных". Вот и сейчас – спасло репутацию и турнирные перспективы.

Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными - изображение 1

"Реал" прагматично в прошлом туре одолел "Севилью" (1:0), затем с позиции силы и без малейших проблем осилил "Боруссию" М (2:0) и вот победа над "Атлетико". Также уверенная, также взвешенная, без пропущенных и с двумя забитыми. В течение девяноста минут на "Альфредо Ди Стефано" "Атлетико" пропустил столько же, сколько в течение предыдущих десяти поединков в Ла Лиге.

В первом тайме после подачи углового в исполнении Тони Крооса ударом головой забил Карлос Каземиро. После перерыва дальним неожиданным ударом успеха достиг Карвахаль: мяч попал в штангу, отлетел в спину Облака, а уже от нее – в сетку ворот. "Реал" мог забить и больше: на стартовых минутах встречи Облак со сверхусилиями отразил удар Каземиро в штангу. Неплохо бил Менди, шансом со штрафного пытался воспользоваться Рамос, а Модрич и Кроос в фирменном стиле стреляли из радиуса штрафной площади.

Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными - изображение 2

У "Атлетико" же не было почти ничего. В первом тайме – так точно. Ноль ударов не только в створ, но и в направлении рамки. Не били вообще. Что-то похожее на атаку произошло лишь после передачи из глубины в направлении Суареса. Луиса опередил Куртуа.

После перерыва гости выглядели не так безнадежно. После провала в защите "Реала" чудом не попал в угол Тома Лемар. Позже уже и Суарес пробил, но больше остроты дал Коке. Однако это был не тот уровень оппозиции, при котором можно рассчитывать на очки. И даже момент Сауля не изменил картины – сейв Куртуа сохранил диспозицию.

"Атлетико" провалил этот матч и заслуженно получил подзатыльник. Теперь амбиции относительно чемпионства опустятся ниже облаков. А Зидан в третьем матче подряд ходит с козырей – мотивировать своих подопечных, добиваться результата в условиях давления и критики он умеет как никто другой.

Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными - изображение 3

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Атлетико" 2:0
Голы: Карлос Каземиро 15, Ян Облак 63 (авт.)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Марко Асенсио 79), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Федерико Вальверде 88), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор (Родриго Силва 79)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоау Феликс (Сауль Ньигес 60), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа 73), Стефан Савич, Эктор Эррера (Ренан Лоди 46), Аугусто Фелипе (Тома Лемар 46), Коке, Янник Феррейра Карраско (Анхель Корреа 46), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

Предупреждения: Карлос Каземиро 36 - Тома Лемар 46, Анхель Корреа 50, Стефан Савич 61

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (15)
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Shtefan (Киев)
13.12.2020 в 00:47
Я конечно же понимаю, что игра с Зальсбургом отняла много сил у Атлетико, в отличие от Реала с немцами, где те сразу же раздвинули булки перед бербером Каримкой, а после игры с придыханием смотрели телевизор, молясь на изнасилованный ими Шахтёр Но чтобы так безвольно играть в мадридском дерби с так себе Реалом? Один удар в створ ворот Реала за всю игру, и то уже в конце матча.. И это лидер Ла Лиги? Нее, братцы.. Пойду-ка я лучше смотреть АПЛ.. В гробу я видел такую Ла Лигу.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2020 в 00:20
предсказывал 2:1, однако валидольный проход дальше в ЛЧ взбодрил лучший клуб Испании сильнее, чем я думал
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+1
-3
amg333 (Kyiv )
13.12.2020 в 00:02
И как можно было умудрится проиграть два раза даунецкому ховну????
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+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2020 в 00:01
Как только Реалу сильно надо, так всё получается. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Реалу было "Сильно надо". Впрочем , об этом говорил и я и другие. С победой над сильным и принципиальным соперником.
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.12.2020 в 00:03
Вот одно не понятно, или это Мадриду сильно надо было, или Атлетико настолько слаб. Но с такой игрой, еще бы и здоровым Азаром, можно было бы и в ЛЧ подальше зайти. А Васкес как засиял в этом году, уже давно списали парня, а он снова выдает шикарный сезон, как в 16 году.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2020 в 00:09
Как найти мотивацию против кадисов и осасун - думаю у Зидана тот же вопрос, который пока не решен. А Васкес- да, молодец. Впрочем, сегодня молодцы все, ведь играли против Атлетико, который еще и лидер. Научиться бы справляться без проблем с "хвостистами".
+1
0
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MES QUE UN CLUB
12.12.2020 в 23:58
Заслужено победили. Хотя действительно, как писал Shtefan из закарпатья, Атлетико будет играть странно как-то. ) Вообще не понятно, проигрывают Шахтёру, обыгрывают немцев, которые уничтожают Шахтёр. Чудеса.))
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.12.2020 в 00:00
Чего тут объяснять, Перес все купил. Даже Атлетико, идущий на первом месте, дважды лишившийся из-за РМ кубка ЛЧ. Который тренирует Симеоне. Ну-ну.
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0
-1
amg333 (Kyiv )
13.12.2020 в 00:01
Конечно странно,потому что ты мразь конченая!!..баптистская свинья
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0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
12.12.2020 в 23:55
Тюю, а разговоров то было... Даже Севилья повеселее смотрелась с Мадридом. Как только состав РМ стал более-менее оптимальным, так сразу пошла игра. Молодцы, сложный отрезок пройден без потерь. Подведем итоги: Мадрид легко и непринужденно обыграл всех прямых конкурентов в Ла Лиге, еще бы Зидану поработать над мотивацией команды в матче с более слабыми соперниками. Ну и поменьше выпускать на поле Марсело.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
12.12.2020 в 23:56
Намекаешь, что сепаратистам из Каталонии в этом сезоне ничего не светит?
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
12.12.2020 в 23:57
Что они ни делают, не идут дела Хотя сегодняшнее выступление Суареса доказало, что не зря его сплавили. Пора уже в Катар видимо, или в ОАЭ.
0
-2
oda1979 (Запорожье)
12.12.2020 в 23:55
Ещё могут , когда хотят:))
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+1
-3
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Shtefan (Киев)
12.12.2020 в 23:52
Что-то надо ещё говорить?
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
13.12.2020 в 00:02
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+1
0


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