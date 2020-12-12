Примера. 13-й тур. Реал - Атлетико 2:0. Зидан бьет козырными

"Атлетико" не проигрывал в Ла Лиге 26 матчей подряд. Последний раз без очков с поля "матрасники" уходили первого февраля 2020-го года – как раз после матча с "Реалом". Однако о той неудаче никто в расположении "Атлетико" не вспоминал. И нейтральные обозреватели / эксперты отмечали, что команда Диего Симеоне имеет немало шансов продолжить свое триумфальное шествие. А значит – и окончательно утвердиться в роли главного претендента на чемпионство.

Но Зидан не растерял своих козырей. Тренера и его команду нещадно критиковали после поражений от "Алавеса" и "Шахтера", что, как показалось, лишь укрепило "сливочных". Такое случается с "Реалом" – умение мобилизовать силы в критических ситуациях не раз спасало репутацию "сливочных". Вот и сейчас – спасло репутацию и турнирные перспективы.

"Реал" прагматично в прошлом туре одолел "Севилью" (1:0), затем с позиции силы и без малейших проблем осилил "Боруссию" М (2:0) и вот победа над "Атлетико". Также уверенная, также взвешенная, без пропущенных и с двумя забитыми. В течение девяноста минут на "Альфредо Ди Стефано" "Атлетико" пропустил столько же, сколько в течение предыдущих десяти поединков в Ла Лиге.

В первом тайме после подачи углового в исполнении Тони Крооса ударом головой забил Карлос Каземиро. После перерыва дальним неожиданным ударом успеха достиг Карвахаль: мяч попал в штангу, отлетел в спину Облака, а уже от нее – в сетку ворот. "Реал" мог забить и больше: на стартовых минутах встречи Облак со сверхусилиями отразил удар Каземиро в штангу. Неплохо бил Менди, шансом со штрафного пытался воспользоваться Рамос, а Модрич и Кроос в фирменном стиле стреляли из радиуса штрафной площади.

У "Атлетико" же не было почти ничего. В первом тайме – так точно. Ноль ударов не только в створ, но и в направлении рамки. Не били вообще. Что-то похожее на атаку произошло лишь после передачи из глубины в направлении Суареса. Луиса опередил Куртуа.

После перерыва гости выглядели не так безнадежно. После провала в защите "Реала" чудом не попал в угол Тома Лемар. Позже уже и Суарес пробил, но больше остроты дал Коке. Однако это был не тот уровень оппозиции, при котором можно рассчитывать на очки. И даже момент Сауля не изменил картины – сейв Куртуа сохранил диспозицию.

"Атлетико" провалил этот матч и заслуженно получил подзатыльник. Теперь амбиции относительно чемпионства опустятся ниже облаков. А Зидан в третьем матче подряд ходит с козырей – мотивировать своих подопечных, добиваться результата в условиях давления и критики он умеет как никто другой.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Атлетико" 2:0

Голы: Карлос Каземиро 15, Ян Облак 63 (авт.)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Марко Асенсио 79), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Федерико Вальверде 88), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор (Родриго Силва 79)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоау Феликс (Сауль Ньигес 60), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа 73), Стефан Савич, Эктор Эррера (Ренан Лоди 46), Аугусто Фелипе (Тома Лемар 46), Коке, Янник Феррейра Карраско (Анхель Корреа 46), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

Предупреждения: Карлос Каземиро 36 - Тома Лемар 46, Анхель Корреа 50, Стефан Савич 61