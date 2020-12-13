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Белый Мадрид хозяйничает. Реал - Атлетико 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Атлетико ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" мощно провел мадридское дерби. Или слишком слабо сыграл "Атлетико"? Констатируем факт: команда Симеоне заслуженно проиграла и пошатнула свои позиции в борьбе за чемпионство.
Не помогли ни Луис Суарес, ни психологическая уверенность от беспроигрышной серии (26 матчей). "Атлетико" на протяжении девяноста минут пропустил столько же, как и в предыдущих десяти матчах Ла Лиги.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.
Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Атлетико" 2:0
Голы: Карлос Каземиро 15, Ян Облак 63 (авт.)
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