Белый Мадрид хозяйничает. Реал - Атлетико 2:0. Обзор матча и видео голов

"Реал" мощно провел мадридское дерби. Или слишком слабо сыграл "Атлетико"? Констатируем факт: команда Симеоне заслуженно проиграла и пошатнула свои позиции в борьбе за чемпионство.

Не помогли ни Луис Суарес, ни психологическая уверенность от беспроигрышной серии (26 матчей). "Атлетико" на протяжении девяноста минут пропустил столько же, как и в предыдущих десяти матчах Ла Лиги.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Атлетико" 2:0

Голы: Карлос Каземиро 15, Ян Облак 63 (авт.)