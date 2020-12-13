Испания
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Реал прервал 26-матчевую серию Атлетико без поражений
В последний раз "матрасники" проигрывали в лиге именно "сливочным"
В субботу "Реал Мадрид" обыграл "Атлетико" (2:0) в 13-м туре Ла Лиги.
Это поражение стало для "Атлетико" первым за 27 матчей в чемпионате.
В последний раз подопечные Симеоне покидали поле без очков 1 февраля, когда также уступили "Реалу" (1:0). За этот период "матрасники" выигрывали 17 игр при 9 ничьих.
"Атлетико" сохраняет лидерство в Ла Лиге с 26 очками в активе при игре в запасе. Далее следуют "Реал Сосьедад" (25 пунктов) и "Реал Мадрид" (23).
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