Реал прервал 26-матчевую серию Атлетико без поражений

В субботу "Реал Мадрид" обыграл "Атлетико" (2:0) в 13-м туре Ла Лиги.

Это поражение стало для "Атлетико" первым за 27 матчей в чемпионате.

В последний раз подопечные Симеоне покидали поле без очков 1 февраля, когда также уступили "Реалу" (1:0). За этот период "матрасники" выигрывали 17 игр при 9 ничьих.

"Атлетико" сохраняет лидерство в Ла Лиге с 26 очками в активе при игре в запасе. Далее следуют "Реал Сосьедад" (25 пунктов) и "Реал Мадрид" (23).