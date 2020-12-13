Барселона - Леванте: смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

У Рональда Кумана дела в Ла Лиге идут плохо, однако до сих пор был козырь в виде удачного выступления в Лиге чемпионов. Однако поражение от "Юве" в последнем туре и здесь "насолило" – теперь нечем гордиться. Соответственно, нет и права на ошибку.

В тринадцатом туре Ла Лиги "Барса" сыграет против скромного, но самобытного "Леванте". Матч состоится 13-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

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