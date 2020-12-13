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Барселона - Леванте: смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Леванте: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
У Рональда Кумана дела в Ла Лиге идут плохо, однако до сих пор был козырь в виде удачного выступления в Лиге чемпионов. Однако поражение от "Юве" в последнем туре и здесь "насолило" – теперь нечем гордиться. Соответственно, нет и права на ошибку.
В тринадцатом туре Ла Лиги "Барса" сыграет против скромного, но самобытного "Леванте". Матч состоится 13-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.
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