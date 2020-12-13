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Зидан: Кроос и Модрич были чертовски хороши в игре с Атлетико

Испания
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"Сливочные" в очередной раз обыграли команду Диего Симеоне

Зидан: Кроос и Модрич были чертовски хороши в игре с Атлетико
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча Ла Лиги против "Атлетико" (2:0).

"Я доволен нашей игрой на протяжении всего матча, как и в Лиге чемпионов перед этим. И как мы это сделали! Против "Атлетико", который не проигрывал 26 матчей в чемпионате.

Мы давили на все участки поля на протяжении всего матча, мы не оставляли в покое "Атлетико". Мы очень хорошо контролировали игру. У соперника был лишь один шанс – у Сауля.

Кроос и Модрич? Они нужны были нам, чтобы находить подход к воротам соперника. Играя быстро, совершая диагональные передачи, мы обнаружили пробелы в защите "Атлетико". Они оба чертовски хороши, просто исключительные игроки. Бензема тоже. И Васкес был феноменален, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. Да все в порядке!

Ротация? Посмотрим. Мы провели три матча с небольшими изменениями в составе, но я собираюсь задействовать всех", – цитирует Зидана Marca.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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