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Экс-президент Барсы: Деньги для Месси не главное. Лео хочет конкурентоспособную команду
Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг Лионеля
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь принял решение баллотироваться на пост руководителя каталонского клуба, высказался насчет капитана "блауграны" Лео Месси.
– Было бы целесообразно, чтобы Месси сообщил о намерениях как можно скорее. Вы поговорите с ним перед выборами или будете ждать?
– Здесь вопрос доверия. У меня личные взаимоотношения с Лео, и я знаю, что деньги для него не самое главное. Мы должны сделать ему предложение о новом контракте, будучи конкурентоспособной командой. Он хочет выиграть Лигу чемпионов. У него осталось несколько лет карьеры, и он хочет воспользоваться ими, добыв победу. Если мы сделаем конкурентоспособное предложение, то не будет особых препятствий для продления соглашения.
– А если он перед выборами договорится с другой командой?
– На его месте я бы подождал. Есть предложения, которые могут принести много денег, предложения, которые позволят воссоединиться с некоторыми игроками, предложения, которые позволят играть за конкурентоспособную команду. И есть предложения, которые включают все эти пункты. Лео любит "Барсу". Он знает, насколько важен для клуба. Иногда говорят, что он получает большие деньги. Но сколько он приносит? Я был президентом и видел контракты на товарищеские матчи, обусловленные участием Лео. Все хотят быть с ним рядом, – рассказал Лапорта.
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