Экс-президент Барсы: Деньги для Месси не главное. Лео хочет конкурентоспособную команду

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь принял решение баллотироваться на пост руководителя каталонского клуба, высказался насчет капитана "блауграны" Лео Месси.

– Было бы целесообразно, чтобы Месси сообщил о намерениях как можно скорее. Вы поговорите с ним перед выборами или будете ждать?

– Здесь вопрос доверия. У меня личные взаимоотношения с Лео, и я знаю, что деньги для него не самое главное. Мы должны сделать ему предложение о новом контракте, будучи конкурентоспособной командой. Он хочет выиграть Лигу чемпионов. У него осталось несколько лет карьеры, и он хочет воспользоваться ими, добыв победу. Если мы сделаем конкурентоспособное предложение, то не будет особых препятствий для продления соглашения.

– А если он перед выборами договорится с другой командой?

– На его месте я бы подождал. Есть предложения, которые могут принести много денег, предложения, которые позволят воссоединиться с некоторыми игроками, предложения, которые позволят играть за конкурентоспособную команду. И есть предложения, которые включают все эти пункты. Лео любит "Барсу". Он знает, насколько важен для клуба. Иногда говорят, что он получает большие деньги. Но сколько он приносит? Я был президентом и видел контракты на товарищеские матчи, обусловленные участием Лео. Все хотят быть с ним рядом, – рассказал Лапорта.