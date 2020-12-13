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Куман перед всей командой обвинил полузащитника Барселоны в сливе информации

Испания
(1 голосов)

Очередной конфликт в каталонского Гранди

Куман перед всей командой обвинил полузащитника Барселоны в сливе информации
Новина українською

Между главным тренером "Барселоны" и полузащитником клуба Рикардом Пучем вспыхнул конфликт несколько месяцев назад. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

"Ты информатор", - такие слова сказал голландец испанскому молодому футболисту перед всей командой, подозревая его в сливе информации.

Напомним, что в сентябре в СМИ появилась информация беседы Кумана и Пуча, в которой наставник говорит полузащитнику, что не рассчитывает на него. Специалист считает, что система игры, которую тот хочет привить каталонскому клубу не подходит под стиль Пуча.

Некоторые игроки удивились почему не было такой реакции от Кумана, когда СМИ получили подробности телефонного разговора тренера с Суаресом.

Также отмечается, что голландец хочет наладить дисциплину в команде.

В этом сезоне Рики Пуч сыграл только 77 минут в четырех матчах. Всего за "Барселону" полузащитник провел 19 игр и записал в свой актив три ассиста. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 20 млн евро.

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В статье: Рональд Куман Барселона Рики Пуч
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Источник:
ElPais

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
13.12.2020 в 20:14
Хотелось бы больше подробностей. О каком сливе идёт речь, кому и что конкретно было слито. Есть ощущение , что Куман не совсем отдаёт отчёт своим действиям. Из голландских тренеров я бы выделил сейчас только Тен Хаага, он бы больше Барселоне подошёл чем Куман. Что Де Бур , что он, не зарекомендовали себя как тренеры по футбольному грамотные, да ещё видимо и с психологией проблемы.
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