Куман перед всей командой обвинил полузащитника Барселоны в сливе информации

Между главным тренером "Барселоны" и полузащитником клуба Рикардом Пучем вспыхнул конфликт несколько месяцев назад. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

"Ты информатор", - такие слова сказал голландец испанскому молодому футболисту перед всей командой, подозревая его в сливе информации.

Напомним, что в сентябре в СМИ появилась информация беседы Кумана и Пуча, в которой наставник говорит полузащитнику, что не рассчитывает на него. Специалист считает, что система игры, которую тот хочет привить каталонскому клубу не подходит под стиль Пуча.

Некоторые игроки удивились почему не было такой реакции от Кумана, когда СМИ получили подробности телефонного разговора тренера с Суаресом.

Также отмечается, что голландец хочет наладить дисциплину в команде.

В этом сезоне Рики Пуч сыграл только 77 минут в четырех матчах. Всего за "Барселону" полузащитник провел 19 игр и записал в свой актив три ассиста. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 20 млн евро.