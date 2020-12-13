Примера. 13-й тур. Реал Сосьедад скромно возвратил себе лидерство, Бетис не проиграл Вильярреалу

"Атлетико" вчера проиграл, дав возможность "Реал Сосьедаду" вернуть себе первую строчку. Баски это сделали, но без размаха. Вместо победы и двух очков преимущества над мадридцами – ничья и преимущество только благодаря большему количеству забитых голов (при одинаковой разнице забитых-пропущенных). При большем количестве сыгранных поединков. По потерянным очкам "Атлетико" опережает "Реал Сосьедад", а "Реал" от него не отстает.

В отчетном туре "Эйбар" спутал карты Иманолю Альгуасилю. "Реал Сосьедад" подошел к этому туру с восьмиматчевой беспроигрышной серией в Ла Лиге, но два последних поединка этой серии завершились вничью. "Эйбар" не был фаворитом, но сумел навязать сопернику свой футбол. Высокий блок, прессинг, небольшое преимущество в показателе контроля над мячом – все это вылилось в доминирование в плоскости ударов по воротам. Их "Эйбар" нанес в два раза больше, чем соперник. Преимущество было и по попаданиям в створ, поэтому Иманоль не имеет права жаловаться на результат. Отсутствие поражения в этом поединке - неплохое достижение.

Первым забил Барренечеа плотным ударом с линии штрафной площади. У "Эйбара" долго назревал ответ. Лишь на 65-й минуте Энрич увенчал успехом широкое наступление "оружейников". До финального свистка "Реал Сосьедад" успел забить второй, но из минимального офсайда. Попадание в каркас ворот от Порту также заставило Иманоля развести руки и сетовать на сантиметры. Но ничего не поделаешь.

"Эйбар" в турнирной таблице комфортно чувствует себя в топ-10. "Оружейники" уже устали от борьбы за выживание.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" 1:1

Голы: Андер Барренечеа 20 - Серхи Энрич 65

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Микель Мерино (Мартин Субименди 58), Модибо Санья (Игор Субельдия 58), Мартин Кастельянос, Александер Исак (Хон Орхильес 63), Робен Ле Норман, Роберто Лопес Алкаиде (Давид Сильва 69), Айен Муньос, Андер Гевара, Хосеба Сальдуа, Андер Барренечеа (Кристиан Португес 63)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас (Кевин Родригеш 42), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп (Серхио Альварес 76), Йосинори Муто (Серхи Энрич 46), Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Робер Корреа (Такаси Инуи 46), Алехандро Посо, Брайан Хиль (Педро Леон 90+2)

Предупреждения: Модибо Санья 14, Айен Муньос 44, Хосеба Сальдуа 84, Игор Субельдия 88 - Эду Экспозито 7, Эстебан Бургос 53, Анайц Арбилья 80

"Вильярреал" расписал в Ла Лиге четвертую ничью подряд. И если мировые с "Реалом" и "Реал Сосьедадом" были успехом, то с "Эльче" и "Бетисом" – потери, которые не будут давать покоя Унаи Эмери.

Против "огурцов" сегодня "Вильярреал" сыграл слабо. Команда Мануэля Пеллегрини немного уступила сопернику по проценту владения мячом, но во всех других стратегически важных показателях как минимум не проигрывала. А по ударам в створ превзошла "субмарину" более чем вдвое.

После выстрелов Морено и Фекира Асенхо делал сейвы, а вот одна из двух попыток Руйбаля оказалась успешной. Полузащитнику удался чудо-удар с радиуса штрафной площади. Этот гол стал ответом на ранний результативный удар Пау Торреса (головой после подачи углового) и помог "Бетису" лишь во второй раз в сезоне связать воедино два беспроигрышных результата.

Это не кризис, но явно и не то состояние, в котором хотел бы видеть команду Мануэль Пеллегрини.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Вильярреал" 1:1

Голы: Айтор Руйбаль 51 - Пау Торрес 5

"Бетис": Хоэль Роблес, Виктор Руис, Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Антонио Санабрия 63), Вилльям Карвалью, Алекс Морено (Хуан Миранда 46), Андрес Гуардадо (Кристиан Тельо 46), Гуидо Родригес, Эмерсон, Марк Бартра, Айтор Руйбаль (Хоакин Санчес 63)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Висенте Иборра (Франсис Коклен 40), Марио Гаспар, Мануэль Тригерос, Первис Эступинан (Альфонсо Педраса 41), Такефуса Кубо (Самуэль Чуквезе 58), Херард Морено, Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Жереми Пино 46)

Предупреждения: Борха Иглесиас 12, Гуидо Родригес 64 - Фернандо Ниньо 15, Мануэль Тригерос 17, Альфонсо Педраса 49