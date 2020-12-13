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Барса не может позволить себе подписание Алабы из-за его зарплаты
Давид хочет получать 10 млн евро ежегодно
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" отказалась от подписания защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.
По информации источника, руководство "блауграны" не может на данный момент удовлетворить финансовые запросы австрийца.
Контракт 28-летнего игрока с немецким клубом истекает в конце текущего сезона. Сам футболист не хочет продлевать контракт с баварцами и ищет клуб, который сможет ему платить 10 млн евро в год, а также заплатит 15 миллионов евро в качестве подьемных при подписании.
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