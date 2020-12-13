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Барса не может позволить себе подписание Алабы из-за его зарплаты

Испания
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Давид хочет получать 10 млн евро ежегодно

Барса не может позволить себе подписание Алабы из-за его зарплаты
Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" отказалась от подписания защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.

По информации источника, руководство "блауграны" не может на данный момент удовлетворить финансовые запросы австрийца.

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Контракт 28-летнего игрока с немецким клубом истекает в конце текущего сезона. Сам футболист не хочет продлевать контракт с баварцами и ищет клуб, который сможет ему платить 10 млн евро в год, а также заплатит 15 миллионов евро в качестве подьемных при подписании.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Барселона
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