  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жали, жали и дожали. Барселона - Леванте 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жали, жали и дожали. Барселона - Леванте 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Барселона - Леванте ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Жали, жали и дожали. Барселона - Леванте 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" провела не идеальный поединок. Суета и низкий уровень реализации мешали каталонцам реализовать свой потенциал. Нечто похожее было и в прошлом туре против "Кадиса", но "Леванте", в отличие от новичка Ла Лиги, не сумел забить. Хотя шансы были.

А "Барса" свой гол таки выстрадала - благодаря Лионелю Месси. Аргентинец вплотную подобрался к рекорду Пеле по количеству голов за один клуб. Хотя сейчас важнее поправить командные результаты. Ведь турнирное положение очень неприятное.

Смотрите, как "Барселона" побеждала "Леванте", в видеообзоре поединке 13-го тура.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Леванте" 1:0
Гол: Лионель Месси 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...