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Жали, жали и дожали. Барселона - Леванте 1:0. Обзор матча и видео гола
Барселона - Леванте ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" провела не идеальный поединок. Суета и низкий уровень реализации мешали каталонцам реализовать свой потенциал. Нечто похожее было и в прошлом туре против "Кадиса", но "Леванте", в отличие от новичка Ла Лиги, не сумел забить. Хотя шансы были.
А "Барса" свой гол таки выстрадала - благодаря Лионелю Месси. Аргентинец вплотную подобрался к рекорду Пеле по количеству голов за один клуб. Хотя сейчас важнее поправить командные результаты. Ведь турнирное положение очень неприятное.
Смотрите, как "Барселона" побеждала "Леванте", в видеообзоре поединке 13-го тура.
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Леванте" 1:0
Гол: Лионель Месси 76
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