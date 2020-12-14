Жали, жали и дожали. Барселона - Леванте 1:0. Обзор матча и видео гола

"Барселона" провела не идеальный поединок. Суета и низкий уровень реализации мешали каталонцам реализовать свой потенциал. Нечто похожее было и в прошлом туре против "Кадиса", но "Леванте", в отличие от новичка Ла Лиги, не сумел забить. Хотя шансы были.

А "Барса" свой гол таки выстрадала - благодаря Лионелю Месси. Аргентинец вплотную подобрался к рекорду Пеле по количеству голов за один клуб. Хотя сейчас важнее поправить командные результаты. Ведь турнирное положение очень неприятное.

Смотрите, как "Барселона" побеждала "Леванте", в видеообзоре поединке 13-го тура.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Леванте" 1:0

Гол: Лионель Месси 76