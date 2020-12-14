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"Барсе нужно было защитить результат". Куман объяснил выход третьего центрбека в матче с Леванте

Испания
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Умтити in da house

"Барсе нужно было защитить результат". Куман объяснил выход третьего центрбека в матче с Леванте
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0). Цитирует наставника "сине-гранатовых" FCBN.

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"Мы прибавляли по ходу матча, это заслуженная победа, "Барселона" отлично защищалась. Впереди много матчей. Если мы поднимем уровень нашей эффективности, то нас ждет многое".

"Выход третьего центрального защитника в конце матча? Мало времени, соперник давил, нужно было защитить результат. Часто наступает такой момент, когда тебе нужно сохранить счет".

"Рики Пуч? Я планировал, чтобы он вышел, но мы забили и я передумал. Знаю, что в прессу просочились какие-то вещи, но я не хочу реагировать на это".

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В статье: Рональд Куман Барселона Леванте (Валенсия) Рики Пуч Самюэль Умтити
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Источник:
FCBN

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