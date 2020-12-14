"Барсе нужно было защитить результат". Куман объяснил выход третьего центрбека в матче с Леванте

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0). Цитирует наставника "сине-гранатовых" FCBN.

"Мы прибавляли по ходу матча, это заслуженная победа, "Барселона" отлично защищалась. Впереди много матчей. Если мы поднимем уровень нашей эффективности, то нас ждет многое".

"Выход третьего центрального защитника в конце матча? Мало времени, соперник давил, нужно было защитить результат. Часто наступает такой момент, когда тебе нужно сохранить счет".