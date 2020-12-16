Матчи Реала с Атлетиком тоже зовутся Эль Класико. Баски ненавидят Мадрид

Баски – самый удивительный народ из всех, проживающих в Европе. Их всего лишь три миллиона (впрочем, вообще в мире около 15 миллионов человек имеют баскское происхождение и проживают, в основном, в Латинской Америке), их генетический набор хромосом соответствует типичному европейскому населению – только доисторической эпохи, их язык эускара является изолированным и не принадлежит ни к одной из известных семей языков.

Баски не любят Испанию и не считают себя ее частью. "Сан Мамес", стадион "Атлетика", оставался единственной ареной государства, на которой не хлопали Андресу Иньесте за его исторический гол в финале ЧМ, принесший "Красной Фурии" золотые медали. Террористическая организация ETA (Euskadi Ta Askatasuna, "Страна басков и свобода") своими кровавыми деяниями долгие годы страшила всю Испанию. Страна разделена на 17 автономных сообществ, из которых именно Страна басков и Каталония получают (по мнению правительства, но не жителей данных регионов) больше всего преференций – только ради того, чтобы они забыли об отделении.

Баскский национализм уходит своими корнями в глубокое прошлое – в конце концов, даже во время всеобщей европейской романизации баски сохраняли свой языковой эсклав. "Когда весь континент подчинился Риму, - говорил Сабино Арана по прозвищу "Отец баскского народа", - баски ушли в Кантабрийские горы, сумев сохранить чистоту крови, свой язык и собственную культуру".

Сабино Арана умер в начале XX века, но его идеология получила широчайшее распространение в Эускади.

В "Атлетике" играют либо баски, либо футболисты, с девства воспитанные в баскских академиях футбола (у "Реала Сосьедада", кстати, раньше была такая же трансферная политика) – при этом баскскими академиями считаются не только те, что дислоцируются непосредственно в самой Стране басков, но и относящиеся к так называемым "Баскским землям", территориям с преобладающим населением басков. В Испании это автономное сообщество Наварра (сильнейшая команда – "Осасуна"), во Франции – часть департамента Атлантические Пиренеи.

Басконии всегда с отвращением относились к власти центрального Мадрида. В спортивном же отношении вся баскская ненависть досталась клубу, справедливо или нет, но традиционно отождествляемому с этой властью – "Реалу".

Все привыкли к тому, что в футбольной терминологии "Эль Класико" - это матч между "Реалом" и "Барсой". На самом деле "Эль Класико" означает "Классический", то есть, поединок классических команд – так в испаноязычных странах принято называть футбольные клубы, никогда в своей истории не покидавшие элитный дивизион. В Примере таких команд три – "Реал", "Барселона" и "Атлетик", и все матчи между ними именуются "Эль Класико". Впрочем, напряжение в играх между бланкос и "Атлетиком" с самого начала являлось настолько сильным, что вскоре поединок получил свое отдельное название: Эль Вьехо Класико, что означает "Старое Класико".

Интересно, что фанаты "Атлетика" своими силами создали еще одного принципиального врага столичного клуба.

Как это произошло?

В финале первого розыгрыша Копа дель Рей (сейчас так называется Кубок Испании, но в то время это практически был испанский чемпионат) "Мадрид" и "Атлетик" разыгрывали трофей на столичной арене "Иподромо-де-ла-Кастельяна" в присутствии 10.000 зрителей. Бланкос вели после первого тайма со счетом 2:0, но во второй половине игры команда из Бильбао забила три мяча, оформив великую ремонтаду (волевую победу). Баскские студенты, жившие в столице и учившиеся в Мадридском политехническом университете, оказались столь впечатлены эпичной викторией, что решили основать в испанском кэпитал-сити филиал "Атлетика". Команду назвали "Атлетик Клуб Мадрид", и она стала носить те же цвета, что и основной представитель из Бильбао – красные и белые.

Сейчас этот клуб известен как мадридский "Атлетико".

Выдающийся баскский полузащитник Юлен Герреро, на протяжении 14 лет выступавший за "Атлетик" (в девяностых за ним охотились все европейские топы), рассказывает, что для "Львов" - такое прозвище имеет команда из Бильбао, - существует только два извечных соперника: "Матч с "Барселоной" для нас не столь принципиален, поскольку "Барса" - это только спортивное соперничество. С "Сосьедадом" мы спорим за то, чтобы называться лучшим клубом Страны басков, а в играх с "Реалом" ко всему прочему примешиваются и политические мотивы".

Защитник Рафаэль Алькорта в 1993-м году перешел из "Атлетика" в "Реал", и в Бильбао этого не поняли. 9 апреля 1994-го года Алькорта впервые приехал на "Сан Мамес" в качестве футболиста гостевой команды. "Атлетик" выиграл 2:1, с трибун кричали: "Алькорта предатель!", а баскский форвард Куко Сиганда, забивший второй мяч своей команды, пробегая мимо оборонца, залихватски прокричал: "Рафа, это того стоило?" Семья Алькорты получала угрозы от ETA – его называли предателем баскского народа.

ETA вообще время от времени прикапывалась к футболистам, в том числе и своим. Например, французский латераль баскского происхождения Биксант Лизаразю (по-баскски – Бишенте Лисарасу, с ударением на третий слог), стал суперзвездой в "Баварии", но до этого отыграл год в Бильбао, и ездил на тренировки с телохранителем и в бронированном автомобиле: члены ETA угрожали его взорвать.

Арнальдо Отеги, болельщик "Сосьедада", экс-боец ETA и бывший лидер запрещенной партии "Батасуна" (политическое крыло ETA), рассказывал о том, что террористическая организация несколько раз подумывала и о срыве Эль Вьехо Класико. "Но мы не хотели жертв среди баскского населения, - вспоминал Отеги. – А кроме того, слишком многие из нас болели за "Атлетик" и мечтали видеть, как "Львы" победят "Реал".

Возможно, матч между "Реалом" и "Атлетиком" в последнее двадцатилетие стал поединком клубов из разных систем координат, но только со спортивной точки зрения. Для Бильбао это по-прежнему мощное соперничество, старый враг и бойня, в которой ты обязан сделать все для победы.