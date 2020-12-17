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Кубок Испании. Первый раунд. Результаты матчей
В Кубке Испании 2020/21 ранее состоялся один раунд. Это был своеобразный квалификационный этап, по итогам которого в следующий круг прошли десять команд. Здесь же стартует еще ряд команд, среди которых и именитые "Севилья", "Атлетико", "Валенсия", "Вильярерал" и другие.
Победители определяются по итогам одного матча. Если основное время завершилось вничью, назначается дополнительное время и серия пенальти. В скобках возле команд указано, представителем какого дивизиона является этот участник Кубка (участники элитного дивизиона помечены*).
15-е декабря
Атлетико Пульпиено (IV) - Луго (II) 1:2
Голы: Педро Монтеро 67 - Эль Хасен 57, Эль Хасен 88
Марчамало (IV) - Уэска* 2:3, д.в.
Голы: Карлос Фернандес 63, Хосе Серро 118 - Рафа Мир 9, Рафа Мир 94, Рафа Мир 111
Томарес (V) - Осасуна* 0:6
Голы: Кике Барха 23, Ронкалья 30, Гальего 49 (пен.), Дельгадо 69, Кике Барха 83, Кальери 89
Кантолага (IV) - Вальядолид* 0:5
Голы: Тони Суарес 31, Жота 37, Куки 55, Тони Суарес 64, Алькарас 88
Сестао (IV) - Тенерифе (II) 0:2, д.в.
Голы: Сашоо 99, Апи 103
Португалете (ІІІ) - Понферрадина (II) 1:0
Гол: Валеро 73
Луцена (IV) - Севилья* 0:3
Голы: Арнаис 2, де Йог 14, Хордан 45 (пен.)
Оренсе (IV) - Леганес (II) 0:1, д.в.
Гол: Серхио Гонсалес 102
Кория (IV) - Овьедо (II) 2:3
Голы: Махильо 56, Пино 90 - Розаду 41, Рафа Муиса 43, Рафа Муиса 77
16-е декабря
Корухо (ІІІ) - Малага (II) 0:4
Голы: Са 18 Диас 65, Рахмани 76, Кинтана 90
Леальтад (ІІІ) - Алькоркон (II) 1:2
Голы: Алекс Бланко 89 - Реко 3, Соса60
Бургос (ІІІ) – Андорра (ІІІ) 2:0
Голы: Хави Гомес 57, Сауль Берхон 90
Кинтадар (ІІІ) – Спортинг Хихон (ІІ) 1:2
Голы: Рикардо Канада 47 – Чумич 67, Борха Лопес 90
Лоспиталет (ІІІ) – Альмерия (ІІ) 1:4
Голы: Кармона 46 – Апиа 26, Мартинес 39, Рамазани 89, Акетче 90
Сан Фернандо (ІІІ) – Кастельон (ІІ) 0:2
Голы: Паоло Фернандес 35, Иньиго Муньос 37
Кордоба (ІІІ) - Альбасете (ІІ) 1:0
Гол: Каросито (автогол) 63
Нумансия (ІІ) - Лорка Депортива (ІІІ) 4:1
Голы: Шангали 28, Тамайо 41, Манзанара 66, Коррал 90 – Барони 59
Мурсия (IV) – Леванте* 0:5
Голы: Серхио Леон 24, 33, 64, Кочорашвили 87, Коке 90
Кардассар (IV) – Атлетико 0:3
Голы: Лемар 24, Рикард 42, Врасалько 83
Лас Росас (ІІІ) – Мирандес (ІІ) 1:0
Гол: Адри Карраско 10
Льягостера (ІІІ) – Эспаньол (ІІ) 0:1 д.в.
Гол: Хави Пуадо 93
Ибица (IV) – Сабаделл (ІІ) 0:2
Голы: Нестор Керол 79, Стоичков 90
Болеарес (ІІІ) – Фуэнлабрада (ІІ) 0:1
Гол: Аваду 64
Аморебьета (ІІІ) – Логроньес (ІІ) 1:0
Гол: Альваро 45
Интер Мадрид (ІІІ) – Линарес (ІІІ) 0:3
Голы: Фран Карсісер 16, Аларкон 54, Аларкон 88
Гихуэло (ІІІ) – Мальорка (ІІ) 0:1
Гол: Абдон Пратс 73
Терраса (IV) – Валенсия* 2:4; д.ч
Голы: Паскаль 9, Алекс Фернандес 50 – Карлос Солер 83 (пен.), Муса 90, Гедеш 103, 108
Химнастика (IV) – Сарагоса (ІІ) 0:2; д.ч.
Голы: Альберто 118 – Азон 100, Франсиско Гарсия 105
Райо Махадахонда (ІІІ) – Еклано (ІІІ) 1:2; д.ч.
Голы: Нуньес 64 – Хави Саура 60, Вакеро 120
Марбелья (ІІІ) – Льеда (ІІІ) 1:0; д.ч
Гол: Хавьер Анон 104
Калахорра (ІІІ) – Ла Нусия (ІІІ) 0:1
Гол: Моргадо 62
Буноль (V) – Эльче* 1:2
Голы: Дани Кальво 12 (автогол) – Нино 66, Ригони 74
Лейоа (ІІІ) – Вильярреал* 0:6
Голы: Пино 6, Фер Ниньо (пен.) 20, Хауме Коста 60, Чакла 66, Алекс Мильян 81, Педраса 90
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