Кубок Испании. Первый раунд. Результаты матчей

В Кубке Испании 2020/21 ранее состоялся один раунд. Это был своеобразный квалификационный этап, по итогам которого в следующий круг прошли десять команд. Здесь же стартует еще ряд команд, среди которых и именитые "Севилья", "Атлетико", "Валенсия", "Вильярерал" и другие.

Победители определяются по итогам одного матча. Если основное время завершилось вничью, назначается дополнительное время и серия пенальти. В скобках возле команд указано, представителем какого дивизиона является этот участник Кубка (участники элитного дивизиона помечены*).

15-е декабря

Атлетико Пульпиено (IV) - Луго (II) 1:2

Голы: Педро Монтеро 67 - Эль Хасен 57, Эль Хасен 88

Марчамало (IV) - Уэска​​* 2:3, д.в.

Голы: Карлос Фернандес 63, Хосе Серро 118 - Рафа Мир 9, Рафа Мир 94, Рафа Мир 111

Томарес (V) - Осасуна* 0:6

Голы: Кике Барха 23, Ронкалья 30, Гальего 49 (пен.), Дельгадо 69, Кике Барха 83, Кальери 89

Кантолага (IV) - Вальядолид* 0:5

Голы: Тони Суарес 31, Жота 37, Куки 55, Тони Суарес 64, Алькарас 88

Сестао (IV) - Тенерифе (II) 0:2, д.в.

Голы: Сашоо 99, Апи 103

Португалете (ІІІ) - Понферрадина (II) 1:0

Гол: Валеро 73

Луцена (IV) - Севилья* 0:3

Голы: Арнаис 2, де Йог 14, Хордан 45 (пен.)

Оренсе (IV) - Леганес (II) 0:1, д.в.

Гол: Серхио Гонсалес 102

Кория (IV) - Овьедо (II) 2:3

Голы: Махильо 56, Пино 90 - Розаду 41, Рафа Муиса 43, Рафа Муиса 77

16-е декабря

Корухо (ІІІ) - Малага (II) 0:4

Голы: Са 18 Диас 65, Рахмани 76, Кинтана 90

Леальтад (ІІІ) - Алькоркон (II) 1:2

Голы: Алекс Бланко 89 - Реко 3, Соса60

Бургос (ІІІ) – Андорра (ІІІ) 2:0

Голы: Хави Гомес 57, Сауль Берхон 90

Кинтадар (ІІІ) – Спортинг Хихон (ІІ) 1:2

Голы: Рикардо Канада 47 – Чумич 67, Борха Лопес 90

Лоспиталет (ІІІ) – Альмерия (ІІ) 1:4

Голы: Кармона 46 – Апиа 26, Мартинес 39, Рамазани 89, Акетче 90

Сан Фернандо (ІІІ) – Кастельон (ІІ) 0:2

Голы: Паоло Фернандес 35, Иньиго Муньос 37

Кордоба (ІІІ) - Альбасете (ІІ) 1:0

Гол: Каросито (автогол) 63

Нумансия (ІІ) - Лорка Депортива (ІІІ) 4:1

Голы: Шангали 28, Тамайо 41, Манзанара 66, Коррал 90 – Барони 59

Мурсия (IV) – Леванте* 0:5

Голы: Серхио Леон 24, 33, 64, Кочорашвили 87, Коке 90

Кардассар (IV) – Атлетико 0:3

Голы: Лемар 24, Рикард 42, Врасалько 83

Лас Росас (ІІІ) – Мирандес (ІІ) 1:0

Гол: Адри Карраско 10

Льягостера (ІІІ) – Эспаньол (ІІ) 0:1 д.в.

Гол: Хави Пуадо 93

Ибица (IV) – Сабаделл (ІІ) 0:2

Голы: Нестор Керол 79, Стоичков 90

Болеарес (ІІІ) – Фуэнлабрада (ІІ) 0:1

Гол: Аваду 64

Аморебьета (ІІІ) – Логроньес (ІІ) 1:0

Гол: Альваро 45

Интер Мадрид (ІІІ) – Линарес (ІІІ) 0:3

Голы: Фран Карсісер 16, Аларкон 54, Аларкон 88

Гихуэло (ІІІ) – Мальорка (ІІ) 0:1

Гол: Абдон Пратс 73

Терраса (IV) – Валенсия* 2:4; д.ч

Голы: Паскаль 9, Алекс Фернандес 50 – Карлос Солер 83 (пен.), Муса 90, Гедеш 103, 108

Химнастика (IV) – Сарагоса (ІІ) 0:2; д.ч.

Голы: Альберто 118 – Азон 100, Франсиско Гарсия 105

Райо Махадахонда (ІІІ) – Еклано (ІІІ) 1:2; д.ч.

Голы: Нуньес 64 – Хави Саура 60, Вакеро 120

Марбелья (ІІІ) – Льеда (ІІІ) 1:0; д.ч

Гол: Хавьер Анон 104

Калахорра (ІІІ) – Ла Нусия (ІІІ) 0:1

Гол: Моргадо 62

Буноль (V) – Эльче* 1:2

Голы: Дани Кальво 12 (автогол) – Нино 66, Ригони 74

Лейоа (ІІІ) – Вильярреал* 0:6

Голы: Пино 6, Фер Ниньо (пен.) 20, Хауме Коста 60, Чакла 66, Алекс Мильян 81, Педраса 90