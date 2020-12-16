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Не без сучка и задоринки. Реал - Атлетик 3:1. Обзор матча и видео голов
Реал - Атлетик ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" одержал победу в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги, но все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Атлетик" даже в меньшинстве сумел отыграться и в конце матча претендовал на второй гол, однако спас Тибо Куртуа.
"Реал" одержал третью подряд победу в Ла Лиге и утвердился в группе лидеров турнира. Борьба за чемпионство будет острая.
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетик".
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетик" 3:1
Голы: Тони Кроос 45+1, Карим Бензема 74, Карим Бензема 90+2 - Андер Капа 52
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