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Не без сучка и задоринки. Реал - Атлетик 3:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Атлетик ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Не без сучка и задоринки. Реал - Атлетик 3:1. Обзор матча и видео голов
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"Реал" одержал победу в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги, но все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Атлетик" даже в меньшинстве сумел отыграться и в конце матча претендовал на второй гол, однако спас Тибо Куртуа.

"Реал" одержал третью подряд победу в Ла Лиге и утвердился в группе лидеров турнира. Борьба за чемпионство будет острая.

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетик".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетик" 3:1
Голы: Тони Кроос 45+1, Карим Бензема 74, Карим Бензема 90+2 - Андер Капа 52

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В статье: Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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