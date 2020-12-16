Не без сучка и задоринки. Реал - Атлетик 3:1. Обзор матча и видео голов

"Реал" одержал победу в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги, но все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Атлетик" даже в меньшинстве сумел отыграться и в конце матча претендовал на второй гол, однако спас Тибо Куртуа.

"Реал" одержал третью подряд победу в Ла Лиге и утвердился в группе лидеров турнира. Борьба за чемпионство будет острая.

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетик".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетик" 3:1

Голы: Тони Кроос 45+1, Карим Бензема 74, Карим Бензема 90+2 - Андер Капа 52