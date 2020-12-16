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Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Барселона - Реал Сосьедад: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
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В матче девятнадцатого тура "Барселона" примет "Реал Сосьедад". Баски расположились выше в турнирной таблице, поэтому попытаются доказать небезосновательность своих амбиций в борьбе с историческим грандом.

Этот поединок должен был состояться в январе 2021-го, но из-за участия команд в Суперкубке Испании календарь изменился. Поединок состоится 16-го декабря 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Чемпионат Испании
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