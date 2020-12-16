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Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Реал Сосьедад: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В матче девятнадцатого тура "Барселона" примет "Реал Сосьедад". Баски расположились выше в турнирной таблице, поэтому попытаются доказать небезосновательность своих амбиций в борьбе с историческим грандом.
Этот поединок должен был состояться в январе 2021-го, но из-за участия команд в Суперкубке Испании календарь изменился. Поединок состоится 16-го декабря 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.
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