Герой футбольного дня. Тибо Куртуа

Украинское медиапространство вчера всколыхнула новость об антирекорде Андрея Лунина. Украинец не может дебютировать за "Реал" уже в течение двух с половиной лет. Тридцать месяцев без единого матча за основную команду на официальном уровне: то аренды, то глубокий запас.

На первый взгляд, странно, ведь в прошлом году Альфонс Ареола, дублер Куртуа, получал свои шансы. А до прихода Тибо в рамке ворот основной команды "Реала" стояли даже Касилья и Люка Зидан. Но Лунину, наверное, просто не повезло оказаться на скамейке во времена, когда "Реал" переживает кризис.

В условиях, когда часто теряются очки, а каждый следующий матч отмечен огромным давлением на тренера, эксперименты и риск – последнее, на что пойдет Зинедин Зидан. А Куртуа сейчас играет так, что оставлять его в резерве без веских на то причин (травма или неготовность) – это именно риск. Уже дважды в текущем сезоне появлялись сообщения о том, что бельгиец не на сто процентов готов по состоянию здоровья. Но в итоге все равно стоял он.

Вчерашний матч против "Атлетика" – также показателен. Пусть не вводит в заблуждение тот факт, что баски нанесли в створ ворот лишь четыре удара, а итоговое преимущество "Реала" измеряется в два гола. Если бы не Тибо – "Реал" мог в этом поединке потерять очки. Даже при игре в большинстве с 13-й минуты.

Андер Капа забил свой гол тогда, когда у "Реала" на поле уже было численное преимущество. Забил при ужасной игре защитников мадридской команды: двое игроков "Атлетика" прорезали фланг и центр обороны, а Капа забил свой гол со второй попытки после добивания на сейв Куртуа. Несмотря на наличие в штрафной Рамоса, Варана, Менди и Карвахаля, отбивался один только Куртуа.

Ну а развязка матча могла быть совсем не той, которую видим в итоговом протоколе. Третий гол "Реал" забил в ответной атаке после момента Микель Весга. Произошел очередной провал в защите мадридцев и забей тогда "Атлетик" – "Реал" вряд ли взял бы максимум. Реакция Зидана на гол Бензема – показательна.

Карим тянет "Реал" в атаке, а Куртуа не дает утонуть в оборонной игре. Если без травм и дисквалификаций для Тибо, то дебютировать Лунин сможет разве что в Кубке.