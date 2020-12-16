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Пеп как козырь: Пари Сен-Жермен не помешает Манчестер Сити подписать Лионеля Месси
Трансфер века
В "Манчестер Сити" не сомневаются, что у них получится выиграть борьбу у "Пари Сен-Жермен" за капитана "Барселоны" Лионеля Месси. По информации Daily Express, "горожане" придерживаются мнения, что у них есть преимущество перед французским грандом.
Ключ к успеху – Хосеп Гвардиола. Испанец уже работал с аргентинцем в "Барселоне", вместе они выиграли множество трофеев. Напомним, основными претендентами на Месси являются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Тем не менее, Лионеля также прельщает возможность воссоединиться с Неймаром на "Парк Де Пренс".
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