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Пеп как козырь: Пари Сен-Жермен не помешает Манчестер Сити подписать Лионеля Месси

Испания
(2 голосов)

Трансфер века

Пеп как козырь: Пари Сен-Жермен не помешает Манчестер Сити подписать Лионеля Месси
Новина українською

В "Манчестер Сити" не сомневаются, что у них получится выиграть борьбу у "Пари Сен-Жермен" за капитана "Барселоны" Лионеля Месси. По информации Daily Express, "горожане" придерживаются мнения, что у них есть преимущество перед французским грандом.

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Ключ к успеху – Хосеп Гвардиола. Испанец уже работал с аргентинцем в "Барселоне", вместе они выиграли множество трофеев. Напомним, основными претендентами на Месси являются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Тем не менее, Лионеля также прельщает возможность воссоединиться с Неймаром на "Парк Де Пренс".

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Неймар Барселона Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Express

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
16.12.2020 в 21:54
в редакцию снова завезли шмаль
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