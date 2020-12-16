Лапорта: Месси хочет остаться в Барсе – Лео с нетерпением ждет предложения от нового президента

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта ясно дал понять, что его основная цель – не дать Лионелю Месси покинуть Каталонию. Он ответил на вопросы журналиста в рамках эфире на Radio Marca.

"Мы приложим все усилия, чтобы Месси оставался с нами. Продажа Роналду? Там были другие обстоятельства, случай Лео – уникален. Он один из немногих футболистов, сравнимых с Пеле, который выступал только за одну команду. Его не заботят деньги. Мы сделаем хорошее предложение с финансовой точки зрения, но, безусловно, мы не достигнем тех сумм, которые способны предложить другие клубы. У меня отличные отношения с Месси – он хочет остаться здесь, и я убежден, что он с нетерпением ждет предложения от нового президента. Важно построить конкурентоспособную команду, которая сможет выиграть ЛЧ".