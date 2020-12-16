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Лапорта: Месси хочет остаться в Барсе – Лео с нетерпением ждет предложения от нового президента

Испания
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Жоан уже повесил баннер напротив "Бернабеу" – видимо, настроен серьезно

Лапорта: Месси хочет остаться в Барсе – Лео с нетерпением ждет предложения от нового президента
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Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта ясно дал понять, что его основная цель – не дать Лионелю Месси покинуть Каталонию. Он ответил на вопросы журналиста в рамках эфире на Radio Marca.

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"Мы приложим все усилия, чтобы Месси оставался с нами. Продажа Роналду? Там были другие обстоятельства, случай Лео – уникален. Он один из немногих футболистов, сравнимых с Пеле, который выступал только за одну команду. Его не заботят деньги. Мы сделаем хорошее предложение с финансовой точки зрения, но, безусловно, мы не достигнем тех сумм, которые способны предложить другие клубы. У меня отличные отношения с Месси – он хочет остаться здесь, и я убежден, что он с нетерпением ждет предложения от нового президента. Важно построить конкурентоспособную команду, которая сможет выиграть ЛЧ".

"Мой плакат напротив "Бернабеу"? Этот ход дал эффект. Мадрид – избирательная зона, нам необходимо было сделать это. Приятно, что не обошлось без иронии. Зидан или Пеп? Зинедин – великий тренер, он знает, как работать с футболистами. Однако у Гвардиолы есть особая магия".

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Жоан Лапорта Зинедин Зидан Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
16.12.2020 в 16:25
Хочет, но только при условии назначения нового тренера и серьёзного пополнения состава, а средств на это пока что нет.
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