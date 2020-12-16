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"Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком
Понимание игры у француза на высоком уровне
Вчера, 15 декабря, мадридский "Реал" одолел "Атлетик" (3:1) – дубль в активе форварда "сливочных" Карима Бензема. В одном из игровых эпизодов поединка нападающий сделал классную передачу на партнера спиной. Цитирует француза издание Marca.
"Так я вижу футбол. Если есть возможность сделать нечто подобное, то я делаю. Тем более, так можно запросто обострить игру и положить начало взятию ворот".
Karim Benzema with a literal back pass ????— Yahoo Soccer (@FCYahoo) December 15, 2020
(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/VU80x8TVAe
"Это был непросто матч для нашей команды. После победы в ЛЧ мы продолжаем работать и находимся на правильном пути. Каждую игру нужно расценивать как финал и набирать очки. "Реал" – лучший клуб мира, необходимо продолжать терпеть и выигрывать".
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