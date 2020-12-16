  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком

Испания
(1 голосов)

Понимание игры у француза на высоком уровне

"Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком
Новина українською

Вчера, 15 декабря, мадридский "Реал" одолел "Атлетик" (3:1) – дубль в активе форварда "сливочных" Карима Бензема. В одном из игровых эпизодов поединка нападающий сделал классную передачу на партнера спиной. Цитирует француза издание Marca.

Читайте также"Лучший французский форвард в истории". Зидан отвесил очередную порцию комплиментов в адрес Бензема

"Так я вижу футбол. Если есть возможность сделать нечто подобное, то я делаю. Тем более, так можно запросто обострить игру и положить начало взятию ворот".

"Это был непросто матч для нашей команды. После победы в ЛЧ мы продолжаем работать и находимся на правильном пути. Каждую игру нужно расценивать как финал и набирать очки. "Реал" – лучший клуб мира, необходимо продолжать терпеть и выигрывать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
16.12.2020 в 14:46
Вчиться, барсючки...
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...