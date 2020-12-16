"Так я вижу футбол". Бензема прокомментировал свой роскошный пас спиной в матче с Атлетиком

Вчера, 15 декабря, мадридский "Реал" одолел "Атлетик" (3:1) – дубль в активе форварда "сливочных" Карима Бензема. В одном из игровых эпизодов поединка нападающий сделал классную передачу на партнера спиной. Цитирует француза издание Marca.

"Так я вижу футбол. Если есть возможность сделать нечто подобное, то я делаю. Тем более, так можно запросто обострить игру и положить начало взятию ворот".

Karim Benzema with a literal back pass ????



(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/VU80x8TVAe — Yahoo Soccer (@FCYahoo) December 15, 2020