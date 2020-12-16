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Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Испанец перенес операцию

Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы
Новина українською

36-летний полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста не сыграет ближайшие 4 месяца в связи с разрывом мышцы бедра на правой ноге.

Операция была успешно проведена доктором Рамоном Кугатом и его командой в Барселоне, а также начальником медицинской службы "Виссел Кобе". По его словам он готов приступить к восстановительной работе.

Иньеста получил травму в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против "Шанхая" (2:0). Позже футболист вышел на замену в четвертьфинале против "Сувона" и помог команде выиграть серию пенальти, но был вынужден пропустить полуфинал против "Ульсана" (2:1).

Всего за "Виссел Кобе" Иньеста сыграл 34 матча, забил 6 голов и отличился восьми результативными передачами.

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В статье: Андрес Иньеста Виссел Кобе
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
16.12.2020 в 22:03
Скорейшего выздоровления!
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Timothy (Павлодар)
16.12.2020 в 21:02
Великий футболист! На мой взгляд, обделенный Золотым мячом. В 2010 году надо было его вручить Иньесте.
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Skin Bastard (Кривой Рог)
16.12.2020 в 16:40
Скорейшего выздоровления! Как же его сейчас не хватает Барсе!
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