Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы

36-летний полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста не сыграет ближайшие 4 месяца в связи с разрывом мышцы бедра на правой ноге.

Операция была успешно проведена доктором Рамоном Кугатом и его командой в Барселоне, а также начальником медицинской службы "Виссел Кобе". По его словам он готов приступить к восстановительной работе.

Иньеста получил травму в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против "Шанхая" (2:0). Позже футболист вышел на замену в четвертьфинале против "Сувона" и помог команде выиграть серию пенальти, но был вынужден пропустить полуфинал против "Ульсана" (2:1).

Всего за "Виссел Кобе" Иньеста сыграл 34 матча, забил 6 голов и отличился восьми результативными передачами.