В Барселоне назвали причину регулярных травм Дембеле

Врачи "Барселоны" считают, что форвард Усман Дембеле часто получает травмы, так как форсирует свое восстановление, пишет AS.

Выйдя на замену в начале второго тайма, 23-летний француз через несколько минут почувствовал небольшой дискомфорт в задней части правого бедра. На вопрос, сможет ли он продолжить игру, Усман ответил утвердительно. На следующий день Дембеле прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшое мышечное повреждение. Тесты показали, что француз не сможет выходить на поле в течение двух или трех недель.

Физиотерапевты и медики "Барселоны" считают, что Дембеле снова совершил очередную ошибку, когда принял решение доиграть матч с "Кадисом" до конца.