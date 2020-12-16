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В Барселоне назвали причину регулярных травм Дембеле
Игрок слишком быстро восстанавливается от травм
Врачи "Барселоны" считают, что форвард Усман Дембеле часто получает травмы, так как форсирует свое восстановление, пишет AS.
Выйдя на замену в начале второго тайма, 23-летний француз через несколько минут почувствовал небольшой дискомфорт в задней части правого бедра. На вопрос, сможет ли он продолжить игру, Усман ответил утвердительно. На следующий день Дембеле прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшое мышечное повреждение. Тесты показали, что француз не сможет выходить на поле в течение двух или трех недель.
Физиотерапевты и медики "Барселоны" считают, что Дембеле снова совершил очередную ошибку, когда принял решение доиграть матч с "Кадисом" до конца.
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