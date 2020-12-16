  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Барселоне назвали причину регулярных травм Дембеле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Барселоне назвали причину регулярных травм Дембеле

Испания
(1 голосов)

Игрок слишком быстро восстанавливается от травм

В Барселоне назвали причину регулярных травм Дембеле
Новина українською

Врачи "Барселоны" считают, что форвард Усман Дембеле часто получает травмы, так как форсирует свое восстановление, пишет AS.

Выйдя на замену в начале второго тайма, 23-летний француз через несколько минут почувствовал небольшой дискомфорт в задней части правого бедра. На вопрос, сможет ли он продолжить игру, Усман ответил утвердительно. На следующий день Дембеле прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшое мышечное повреждение. Тесты показали, что француз не сможет выходить на поле в течение двух или трех недель.

Физиотерапевты и медики "Барселоны" считают, что Дембеле снова совершил очередную ошибку, когда принял решение доиграть матч с "Кадисом" до конца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Усман Дембеле Усман Демебле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...