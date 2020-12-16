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Азар приступил к тренировкам в общей групе

Испания
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Уже в ближайших матчах игрок появится на поле

Азар приступил к тренировкам в общей групе
Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний бельгиец может попасть в заявку "Королевского клуба" на матч 14-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

В сезоне-2020/21 Азар провел 6 матчей за "Реал", на его счету 2 гола. Футболист пропустил большую часть матчей команды из-за мышечной травмы.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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