Испания
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Азар приступил к тренировкам в общей групе
Уже в ближайших матчах игрок появится на поле
Нападающий "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний бельгиец может попасть в заявку "Королевского клуба" на матч 14-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".
В сезоне-2020/21 Азар провел 6 матчей за "Реал", на его счету 2 гола. Футболист пропустил большую часть матчей команды из-за мышечной травмы.
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