Азар приступил к тренировкам в общей групе

Нападающий "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний бельгиец может попасть в заявку "Королевского клуба" на матч 14-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

В сезоне-2020/21 Азар провел 6 матчей за "Реал", на его счету 2 гола. Футболист пропустил большую часть матчей команды из-за мышечной травмы.