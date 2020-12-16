Реал Сосьедад лидирует в Примере. В последний раз эта команда становилась чемпионом 38 лет назад

20 ноября 1975-го года умер каудильо Франсиско Франко. Когда в данном контексте говорят о "Барселоне", то принято вспоминать, что за ночь в магазинах Каталонии, по этому случаю открытых, полностью закончилось популярное игристое вино кава, зачастую именуемое "каталонским шампанским". В ту же ночь в Сан-Себастьяне над стадионом "Аточа" ("Аноэта" будет построена только в 1993-м году) подняли Икурринью, флаг Страны басков, долгое время запрещенный Франко.

Совпадение или нет, но именно в скором времени после смерти генералиссимуса баскские клубы четырежды подряд выигрывали чемпионат Испании по футболу. "Атлетик" сделал это в сезонах 1982/83 и 1983/84, а "Сосьедад" - в темпорадах 1980/81 и 1981/82.

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Наша сегодняшняя история – о славном "Сосьедаде" под командованием Альберто Ормаэчеа, человека, памятник которому сейчас воздвигнут напротив центрального входа стадиона "Аноэта".

Еще в шестидесятых годах прошлого столетия президент клуба Хосе Луис Орбегосо, про которого говорили, что он родился в цветах "Сосьедада" и в них же умер (у него действительно случился обширный инфаркт в 2010-ом году, во время просмотра матча "Сельта" - "Сосьедад"), жил идеей развития собственной академии и привлечения молодежи. Надо отметить, что с 1962-го года в Сан-Себастьяне играли исключительно баскские футболисты, а Альберто Ормаэчеа, работавший помощником трех разных тренеров первой команды и все время просматривавший молодняк, отлично их знал – поэтому Орбегосо поставил именно на этого наставника.

При этом в "Сосьедаде" действительно не наличествовало звезд первой величины – даже по испанским меркам. Исключением являлся только голкипер Луис Мигель Арконада по прозвищу Эль Пульпо ("Осьминог"): он провел 68 матчей за испанскую сборную, его хотели купить и "Реал", и "Барселона", но страж ворот всю свою сознательную карьеру, а это без малого 14 сезонов, отыграл на стадионе "Аточа".

"Сосьедад" мог становиться чемпионом уже в 1980-ом году, когда команда Ормаэчеа выдала серию из 38 матчей подряд без поражений (6 сезоне 1978/79 и 32 в сезоне 1979/80), забила по 4 мяча "Реалу", "Барселоне" и "Атлетику", а соперники, прибегавшие в баскскую штрафную площадь, демонстративно зажимали носы (чрезвычайно суеверный, Арконада менял вратарский свитер только после проигранных матчей). Беспроигрышная суперсерия "Сосьедада", - она будет побита только через 38 лет "Барселоной" Эрнесто Вальверде, - закончилась на "Рамон Санчес Писхуан" поражением от "Севильи". К финишу сезона чури-урдин ("бело-синие" на баскском) прибыли вторыми, на очко отстав от мадридского "Реала".

В сезоне 1980/81 Ормаэчеа стал требовать от крайних защитников Олаисолы и Селайеты, активнее подключаться к атакам – в какой-то степени этот подход являлся революционным, поскольку в то время футбольный мир еще не научился оперировать термином "латераль". Кроме того, все большее количество минут начал получать щупленький 17-летний фантазиста, называемый самым умным футболистом, когда-либо рождавшимся на баскской земле.

Его звали Хосе Мария Бакеро.

Мощный форвард Хесус Мария Сатрустеги, колоритный усач, не снимавший своих многочисленных золотых украшений даже на поле, забил 16 мячей, а для оформления первого в своей истории чемпионского титула, "Сосьедаду" требовалась ничья в гостевом поединке против "Хихона". Старенькая арена "Эль Молинон" оказалась полностью заполнена баскскими болельщиками, скупавшими билеты за любые деньги. "Сосьедад" открыл счет, затем пропустил дважды и страшно нервничал во второй половине игры, нагружая штрафную соперника мячами. Согласно всем канонам драматургии, развязка наступила за минуту до финального свистка, когда полузащитник Хесус Мария Самора в толчее у ворот "Хихона" послал мяч в сетку.

"Не помню, как мы доехали до Сан-Себастьяна, - признавался Самора, отдавший "Сосьедаду" 15 лет. – Как только мы въехали в Страну басков, нас начали останавливать на каждом перекрестке: люди поздравляли нас, плакали, радовались и обязательно вручали алкоголь. Если честно, наш клубный автобус просто утопал в алкоголе".

В темпораде 1981/82 чури-урдин неожиданно вылетели из Кубка европейских чемпионов, уступив софийскому ЦСКА. Альберто Ормаэчеа запер команду на базе на два дня, зато ранний вылет из престижного турнира позволил сосредоточиться на внутренних делах. В Примере в тот сезон бесновалась "Барселона" Удо Латтека с Рамоном Алексанко в центре обороны и зубодробильной парой Кини – Симонсен в центре атаки. "Барса" лидировала 32 тура, но сил и темпа на концовку первенства ей не хватило.

Перед заключительным, 34-м туром, оказалось, что чемпионом страны могут становиться сразу три команды. "Барселона" и "Реал" имели по 44 очка, тогда как на счету "Сосьедада" значилось 45. Но на "Аточу" в последнем туре приезжала самая жестокая и бескомпромиссная испанская команда восьмидесятых – банда костоломов Хавьера Клементе, тот самый "Атлетик", который в следующие два года дважды выиграет Примеру. "Львы" обладали мощнейшей обороной: перед молодым и талантливым голкипером Андони Субисарретой возвышались два грандиозных колосса, центральные защитники Андони "Мясник" Гойкоэчеа и Хесус "Рокки" Лисерансу – люди, чья профессиональная деятельность вполне соответствовала их прозвищам.

Гойкоэчеа весь матч использовал так нежно им любимые хищнические приемы – едва не оторвал ногу полузащитнику "Сосьедада" Перико Алонсо (отец Хаби Алонсо) и целил в колени Хесусу Марии Сатрустеги. Но команду Ормаэчеа было уже не остановить: Самора и Лопес Уфарте обеспечили чури-урдин победу со счетом 2:1 и золотые медали испанского первенства.

С тех пор прошло 38 лет. "Сосьедад" снова высоко, снова хорош и снова демонстрирует, что готов к большим свершениям.

Сегодня команде Микеля Оярсабаля, Микеля Мерино, Мартина Субименди, Аритца Элустондо и других парней с труднопроизносимыми баскскими именами и фамилиями предстоит тяжелый экзамен: пустой, но все еще грозный "Камп Ноу".