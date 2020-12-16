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Барселону и Реал разведут. Завтра пройдет жеребьевка Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Эль-Классико берегут на финал?

Барселону и Реал разведут. Завтра пройдет жеребьевка Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Завтра состоится жеребьевка матчей Суперкубка Испании. Об этом передают испанские СМИ.

Трофей разыграют четыре команды. Если в прошлом году турнир пришел в Эмиратах, то сейчас принято решение не выезжать за пределы Испании.

В полуфинале турнира сыграют "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Стоит отметить отдельно, что каталонцы и "сливочные" будут разведены до финала.

Также отметим, что финал кубка Испании 2020-го, в котором сыграют "Атлетик" и "Реал Сосьедад", был перенесен на весну следующего года.

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
16.12.2020 в 21:43
Суперкубок должен быть разыгран одним матчем. Какой идиот придумал турнир из 4 клубов?
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+2
-1
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Loader (Днепр)
16.12.2020 в 19:25
Вот кому, спрашивается, нужен этот Суперкубок при текущих обстоятельствах и нагрузках на футболистов, постоянно играющих два раза в неделю?
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
16.12.2020 в 19:37
Всё время об этом говорю. Ладно в начале сезона, пойдёт за подготовительную к сезону игру, а сейчас?
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
16.12.2020 в 19:40
Да все это деньги, так же как и Лига Наций, тоже никому не нужный турнир. Тем более в нынешних реалиях. Ну хоть еще одно Класико посмотрим.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
16.12.2020 в 20:32
В финал каким-то чудом ещё попасть надо.))
0
-1


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