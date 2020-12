Барселону и Реал разведут. Завтра пройдет жеребьевка Суперкубка Испании

Завтра состоится жеребьевка матчей Суперкубка Испании. Об этом передают испанские СМИ.

Трофей разыграют четыре команды. Если в прошлом году турнир пришел в Эмиратах, то сейчас принято решение не выезжать за пределы Испании.

В полуфинале турнира сыграют "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Стоит отметить отдельно, что каталонцы и "сливочные" будут разведены до финала.

Supercopa draw tomo, confirm RFEF. Real Madrid & Barcelona to be kept separate. One will get Athletic Club; the other Real Sociedad. Games to be played in Andalusia on Jan. 13, 14 & 17