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Барселону и Реал разведут. Завтра пройдет жеребьевка Суперкубка Испании
Эль-Классико берегут на финал?
Завтра состоится жеребьевка матчей Суперкубка Испании. Об этом передают испанские СМИ.
Трофей разыграют четыре команды. Если в прошлом году турнир пришел в Эмиратах, то сейчас принято решение не выезжать за пределы Испании.
В полуфинале турнира сыграют "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Стоит отметить отдельно, что каталонцы и "сливочные" будут разведены до финала.
Supercopa draw tomo, confirm RFEF. Real Madrid & Barcelona to be kept separate. One will get Athletic Club; the other Real Sociedad. Games to be played in Andalusia on Jan. 13, 14 & 17— Samuel Marsden (@samuelmarsden) December 16, 2020
Также отметим, что финал кубка Испании 2020-го, в котором сыграют "Атлетик" и "Реал Сосьедад", был перенесен на весну следующего года.
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