Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера

"Реал", "Атлетико", "Севилья"... Двум из этих трех команд "Барса" проиграла, с одной сыграла вничью. Из группы лидеров удалось одолеть лишь "Вильярреал", но этого слишком мало для борьбы за чемпионство. Сегодня, поэтому, был момент истины. "Реал Сосьедад" опережал "Барсу" на девять очков и в случае победы каталонцы загнали бы себя в тупик. По сути, это была бы капитуляция в борьбе за корону.

А так шансы остаются... "Барселона" активно начала матч и заслуженно ушла на перерыв с преимуществом. Хотя первой пропустила. Месси, Гризманн, Брайтвайт, Альба, Педри атаковали и традиционно для "Барсы" много били по воротам, а соперник реализовал едва ли не первую "вылазку" к чужим воротам. Порту на правом фланге открылся под передачу и отправил мяч дальше параллельно линии ворот. Там уже караулил Виллиан Жозе – 0:1.

Здесь-то болельщики "гранатовых" и вспомнили о нереализованных моментах Педри и Гризманна. Но "Барса" быстро успокоила встревоженных поклонников: атаку, в которой приняли участие Месси, Педро и Гризманн, завершил Хорди Альба. Сильный удар после игры на подборе не оставил шансов Ремиро.

Гол не успокоил каталонцев. Казалось, что, наоборот, завел еще сильнее. Гризманн попал в перекладину, Брайтвайт пробил выше с позиции один на один, а момент Янузая на фоне такого штурма остался незамеченным на противоположной половине поля. Сегодня "Барса" имела гораздо меньше проблем с реализацией, чем в последних поединках. Второй гол забил де Йонг после прострела Альбы. ВАР развеял сомнения относительно офсайда.

Второй тайм запомнился прежде всего невероятным промахом Гризманна. Антуана словно сглазили, когда он не сумел с метра замкнуть в пустые ворота прострел Альбы. А мы то думали, что так "умеет" только Супряга. Чуть раньше свой шанс не реализовал Месси, но этот выпад был не таким явным.

Игра уже не была такой острой как до перерыва. "Реал Сосьедад" почти ничего не создавал. Даже попытку Исака опередить тер Штегена не назовешь реальным голевым моментом. Да и удар Мерино не стал неожиданностью для немецкого вратаря.

Однако эти момент были важны для басков как сигнал. "Реал Сосьедад" почувствовал, что пути к воротам "Барсы" не перекрыты, а на табло высвечивается не безнадежный счет. Гости организовали штурм, апогеем которого стал двойной момент имени Виллиана Жозе (удар со средней дистанции) и Исака (добивание). Героем "Барсы" стал тер Штеген. Эти три очка – в том числе и его заслуга.

Лидер повержен. Стратегически важная победа "Барселоны". Результат, который дает надежду на светлое будущее.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Хорди Альба 31, Френки де Йонг 43 - Виллиан Жозе 27

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Карлос Аленья 67), Лионель Месси, Педри (Миралем Пьянич 74), Антуан Гризманн (Тринкао 67), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия (Клеман Лангле 80), Рональд Араужо

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Александер Исак 64), Аднан Янузай (Андер Барренечеа 56), Микель Мерино, Виллиан Жозе, Начо Монреаль, Робен Ле Норман (Модибо Санья 85), Андони Эспиноса, Андер Гевара (Роберт Наварро 56), Игор Субельдия, Мартин Субименди

Предупреждения: Серхио Бускетс 41, Тринкао 88, Карлос Аленья 90+3 - Аднан Янузай 20, Андер Барренечеа 58, Робен Ле Норман 80