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Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера

Испания
(6 голосов)

Стратегически важная победа блаугранас

Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал", "Атлетико", "Севилья"... Двум из этих трех команд "Барса" проиграла, с одной сыграла вничью. Из группы лидеров удалось одолеть лишь "Вильярреал", но этого слишком мало для борьбы за чемпионство. Сегодня, поэтому, был момент истины. "Реал Сосьедад" опережал "Барсу" на девять очков и в случае победы каталонцы загнали бы себя в тупик. По сути, это была бы капитуляция в борьбе за корону.

А так шансы остаются... "Барселона" активно начала матч и заслуженно ушла на перерыв с преимуществом. Хотя первой пропустила. Месси, Гризманн, Брайтвайт, Альба, Педри атаковали и традиционно для "Барсы" много били по воротам, а соперник реализовал едва ли не первую "вылазку" к чужим воротам. Порту на правом фланге открылся под передачу и отправил мяч дальше параллельно линии ворот. Там уже караулил Виллиан Жозе – 0:1.

Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера - изображение 1

Здесь-то болельщики "гранатовых" и вспомнили о нереализованных моментах Педри и Гризманна. Но "Барса" быстро успокоила встревоженных поклонников: атаку, в которой приняли участие Месси, Педро и Гризманн, завершил Хорди Альба. Сильный удар после игры на подборе не оставил шансов Ремиро.

Гол не успокоил каталонцев. Казалось, что, наоборот, завел еще сильнее. Гризманн попал в перекладину, Брайтвайт пробил выше с позиции один на один, а момент Янузая на фоне такого штурма остался незамеченным на противоположной половине поля. Сегодня "Барса" имела гораздо меньше проблем с реализацией, чем в последних поединках. Второй гол забил де Йонг после прострела Альбы. ВАР развеял сомнения относительно офсайда.

Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера - изображение 2

Второй тайм запомнился прежде всего невероятным промахом Гризманна. Антуана словно сглазили, когда он не сумел с метра замкнуть в пустые ворота прострел Альбы. А мы то думали, что так "умеет" только Супряга. Чуть раньше свой шанс не реализовал Месси, но этот выпад был не таким явным.

Игра уже не была такой острой как до перерыва. "Реал Сосьедад" почти ничего не создавал. Даже попытку Исака опередить тер Штегена не назовешь реальным голевым моментом. Да и удар Мерино не стал неожиданностью для немецкого вратаря.

Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера - изображение 3

Однако эти момент были важны для басков как сигнал. "Реал Сосьедад" почувствовал, что пути к воротам "Барсы" не перекрыты, а на табло высвечивается не безнадежный счет. Гости организовали штурм, апогеем которого стал двойной момент имени Виллиана Жозе (удар со средней дистанции) и Исака (добивание). Героем "Барсы" стал тер Штеген. Эти три очка – в том числе и его заслуга.

Лидер повержен. Стратегически важная победа "Барселоны". Результат, который дает надежду на светлое будущее.

Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Хорди Альба 31, Френки де Йонг 43 - Виллиан Жозе 27

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Карлос Аленья 67), Лионель Месси, Педри (Миралем Пьянич 74), Антуан Гризманн (Тринкао 67), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия (Клеман Лангле 80), Рональд Араужо

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Александер Исак 64), Аднан Янузай (Андер Барренечеа 56), Микель Мерино, Виллиан Жозе, Начо Монреаль, Робен Ле Норман (Модибо Санья 85), Андони Эспиноса, Андер Гевара (Роберт Наварро 56), Игор Субельдия, Мартин Субименди

Предупреждения: Серхио Бускетс 41, Тринкао 88, Карлос Аленья 90+3 - Аднан Янузай 20, Андер Барренечеа 58, Робен Ле Норман 80

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (46)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.12.2020 в 09:55
Як піднялась барса в турнірній таблицізавдяки арбітрам і глупому везінню. "Видатна" переможна серія з двох матчів, що тут скажеш?
Ответить
+4
-3
Dr. House (Подолье)
17.12.2020 в 08:51
Волки позорные, вы лучше расскажите что вы со своим Аленем сделали?
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 09:01
Мовчать, олені...
Ответить
+2
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.12.2020 в 09:49
Та вони від радості, що їхня пута відскочила 2 матчі в підряд, обкакалися і обпісялисянастільки валідольні кінцівки матчів загострили їхнє старече нетримання
+4
-2
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 06:40
Випадковість, буває...
Ответить
+3
-7
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 08:05
Рахунок з Кадісом та Юве був набагато приємніший...
Ответить
+1
-4
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 08:06
барсоолені, фас!
+3
-3
Skin Bastard (Кривой Рог)
17.12.2020 в 09:55
17.10 Реал-Кадис 0:121.10 Реал-Шахтер 2:3Реал-то, конечно, круче!
+2
-2
Dr. House (Подолье)
17.12.2020 в 10:08
Что может быть круче Бавария - Барселона 8:2?. Ну и ФКБ - Юве 0:3 с выходом на ПСЖ тоже неплохо)))
+1
-1
Skin Bastard (Кривой Рог)
17.12.2020 в 10:38
Ну, может РМ-Барселона 2:6! Не?
0
-2
Dr. House (Подолье)
17.12.2020 в 12:03
Как то пох на эти междуусобчики, тем более РМ в последнее время Барсу побеждает. А вот так обхезаться в ЛЧ который год подряд: это позорище. ПСЖ правда с судейским камбэком, Юве, Рома, Ливер, Бавария, опять Юве
+1
-1
Skin Bastard (Кривой Рог)
17.12.2020 в 12:52
А в чем же тогда причина такого негативного отношения к Барсе? Откуда столько злорадства?
0
-1
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 13:02
Що посєш, те й пожнеш...Зрозуміло?
0
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
17.12.2020 в 13:19
Я спрашивал у Хауза, как не у болельщика Реала! С Вашим отношением все понятно...
0
0
adidas77 (Cумы)
17.12.2020 в 01:06
Почитал ради интереса эту ветку. Почитайте для начала барсодрочеры, сколько раз на этой ветке ваши существа, оскорбили болельщиков Реала и клуб!!! Причём оскорбили не в ответ на какие то высказывания, а впрок! Болельщиков Реала на этой ветке не было, и вы их продолжали постоянно оскорблять. До чего же вы примитивные и унылые создания. И вы действительно продолжаете не понимать, почему к вам такое отношение?Посмотрите тогда в зеркало!
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+5
-16
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 01:18
Ты с головой наверное не дружишь? Здесь на ветке кроме тебя ещё один мадридас и посмотри, что он написал. И то, что ты написал, абсолютная правда о вас , мадридасах. Будь здоров, не кашляй.
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+15
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 02:06
Ну от і не заходь більше "ради интереса" на гілку Барси раз ми, шанувальники Барси, такі той во, оскорбляли мадридасів
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+8
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 03:44
Они не смотрят в зеркало,так как там гоблины отображаются
Ответить
+5
-8
adidas77 (Cумы)
17.12.2020 в 00:57
А вы говорите Супряга!Посмотрите на Гризмана!Что этот мальчёнка с косичками творит...
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+6
-8
avatar
Барsелиниус (тот самый)
17.12.2020 в 00:57
И это снова нога! Кого надо нога.. )))) Станислав Минин браво! Итак, произошло чудо, Барса выиграла два матча подряд не считая первые два тура с откровенно левыми командами. Выиграла еле-еле, но таки выиграла, а вернее сказать вымучила, если брать во внимание говёную игру во 2 тайме, когда могла трижды пропустить, спасибо ноге, кого надо ноге.)) 1 тайм смотрелся более-менее неплохо, куча моментов, комбинации, скоростя, голы... Ну, а потом.. а потом во 2тайме Куман начал чудить не хуже Гризмана, выпустив Аленя и Тринкао. Обрезка Тринкао чуть не стоила Барсе победы, а Алень бегал по полю, шо неприкаянный, мешая и своим и чужим. Гризман.. Как много в этом слове для сердца барселонца слилось, как много в нём отозвалось, блъ... Клоун! Звёздный клоун! Запороть такие моменты... Наверное злобный гном снова помешал. Вернее его злобный и завистливый вгляд, устремлённый Гризману в затылок. )) Ладно. Выиграли и хорошо. Следующая игра с Валенсией, которая сейчас в откровенной жо..., но и с ней будут мучения, потуги и.. ноги, кого надо ноги.)) Да здравствует Барселона! Барса понад усе! Друзья, сейчас меня снова беспричинно забанят, так шо ответить я вам не смогу, если шо. Мало того, меня сейчас одно редакционное чушило забанит, а потом снова оскорбит, как последнее трусливое чмо. А потому я ему отвечу заранее. АнестезиоХаусАлграб - ты конченный пи@ар и дефективный урод, с нижним обрезанным образованием. Алекс, дружище, не поддавайся подкатам сраного Доктора, это гнилое и аморальное существо. Сегодня ты Мэс, а завтра ты Пэс. С вами друзья был старый добрый Барселиниус. До новых встреч!
Ответить
+13
-4
metall5291 (Kharkiv)
17.12.2020 в 01:49
Привет, тот самый. Ты уж так не расстраивайся. Не всем реаловцам нужна мертвая Барса. Некоторым ( кто понимает и хочет видеть футбол) нужна живая. Кризис пройдет.
Ответить
+7
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 02:10
Ви, напевно, на цьому сайті один з небагатьох (якщо не єдиний) вболівальників Реалу, який викликає повагу
+7
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 03:42
Думаю,что многие путасранцы будут только рады,если у Реалы были бы большие проблемы!...так что да,я рад за путалонского середняка,и желаю им вылететь в Сегунду,с которой в следующем году вернётся первая команда каталонии Еспаньол)))
+4
-10
йоперний театр (Наш футбол)
17.12.2020 в 00:23
Педри, просто красавчик, и в атаке работает и в оборону возвращается. Пока он и Фати, с молодих, заслуживают играть.
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+8
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 00:19
Барселонцев с победой!!! Победили и хорошо, понемногу подымаемся в турнирной таблице. )
Ответить
+14
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
17.12.2020 в 00:24
Шановний... Тепер напишіть Лео "Кашу не зіпсував?" Гади у будинку інтернет "зламали" не зміг подивитися... Граємо у тренувальному режимі чи трошки потужніше?
Ответить
+2
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 01:11
Как можем на сегодняшний день, так и играем.))
+4
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 00:14
Друзі, пропоную не звертати увагу на провокації мавп з мадрІдського зоопарку, а в ідеалі повністю ігнорувати їхні тролячі та зневажливі коментарі під постами про ФК Барселону. Нехай діляться один з одним своїми фекаліями на гілках про Реал...
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+16
-5
Skin Bastard (Кривой Рог)
17.12.2020 в 00:04
До 60-ой мин. Барса играла в какой-то непонятный футбол: доминировала, атаковала, хорошо выходила из-под прессинга. А потом Куман решил "Ну, хватит!" И сделал замены...
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+13
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 00:05
Ответить
+5
-4
avatar
mafan (Рівне)
17.12.2020 в 00:06
Справедливий аналіз переглянутого матчу))
Ответить
+12
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 00:20
Хочу отметить, что победили играя в равных составах, в отличие от мадридасов.
Ответить
+12
-7
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 00:03
Грізман, Грізман, Грізман... Мав оформити як мінімум хет-трик, а в результаті отримали валідольне завершення матчу
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+7
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
17.12.2020 в 00:20
Гризманчика пора продавать. От него толку почти никакого.
Ответить
+8
-4
йоперний театр (Наш футбол)
17.12.2020 в 00:28
Возможно ви и прави, но если вместо него будут Тринкао ставить, то лучше пусть Гризман играет. Он хоть в подигриш годится, умеет обострить.
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 00:40
Педик кот-Зализали пердаки с рыгалом после Кадиса?
+5
-12
avatar
Spokoyno (Киев)
17.12.2020 в 00:02
Друга поспіль... По тех причина не зміг подивитися друзі барселонівці, якесь покращення було замітно? ЕксПЕРПів прошу не турбуватися...
Ответить
+6
-3
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IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 00:05
Як на дні)))
Ответить
+4
-13
avatar
Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 00:06
а ось і перша мавпа пристрибала...
+12
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
17.12.2020 в 00:23
якобы трехклубный редакционный мутант
+9
-5
йоперний театр (Наш футбол)
17.12.2020 в 00:08
Пока не вишли ети два долбо...дятла, била какая-то хоть уверенность что не проиграем. Как только показались на поле, моменти у Реала пошли как с рога изобилия.
Ответить
+5
-1
йоперний театр (Наш футбол)
16.12.2020 в 23:57
Слов просто нет, одни матюки. Куман нах. Как только випустил Тринкао и Аленью (ето ж надо до такого додуматся) сразу понял, что 2:2 или валидол в конце. Что и надо било доказать.
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+10
-1
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mafan (Рівне)
16.12.2020 в 23:56
Класний 1 тайм. Грізману пороблено. В 2-му Сан-Себастьян міг забивати - Тер-Штегену треба показати І мессі, і Грізману, в яку церкву він ходить на молитви))Вітаю. Ще би мавпи з мадридського зоопарку не пристрибали гадити...
Ответить
+12
-4
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Blackboria (Тернопіль)
17.12.2020 в 00:01
Ага, було б чудово, але ж на те вони і мавпи...
Ответить
+10
-7
йоперний театр (Наш футбол)
17.12.2020 в 00:30
Прошу прощения, минуснул ошибочно.
+3
-4
adidas77 (Cумы)
17.12.2020 в 01:03
Да шо на вас гадить, вы и так... Почитайте для начала барсодрочеры, сколько раз на этой ветке ваши существа оскорбили болельщиков Реала и клуб.Болельщиков Реала на этой ветке не было, и вы их продолжали постоянно оскорблять. Так кто здесь обезьяны???
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+3
-13


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