Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Блаугранас снова в игре. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Обзор матча и видео голов
Барселона - Реал Сосьедад ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Это был перенесенный из будущего матч 19-го тура Ла Лиги. Матч, в котором "Барселона" не имела права на ошибку, ведь отставала от "Реал Сосьедада" на девять очков.
В итоге, со скрипом, но "блаугранас" удалось взять свое. А это значит, что рано каталонцев списывать из борьбы за корону. Команда Кумана до сих пор в игре.
Смотрите, как удалось одержать победу, в видеообзоре матча 19-го тура.
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Хорди Альба 31, Френки де Йонг 43 - Виллиан Жозе 27
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- Шедевр из Серии А. Как правильно забросить мяч голкиперу за шиворот - знает нападающий Болоньи. ВИДЕО
- Последний четвертьфиналист Кубка Украины, голы наших за границей, интерес к Соломону. Главные новости за 16-е декабря
- В Испании беспокоятся за положение Лунина в Реале: почему до сих пор не дебютировал?
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...