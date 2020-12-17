  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Блаугранас снова в игре. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Блаугранас снова в игре. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал Сосьедад ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Блаугранас снова в игре. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Это был перенесенный из будущего матч 19-го тура Ла Лиги. Матч, в котором "Барселона" не имела права на ошибку, ведь отставала от "Реал Сосьедада" на девять очков.

В итоге, со скрипом, но "блаугранас" удалось взять свое. А это значит, что рано каталонцев списывать из борьбы за корону. Команда Кумана до сих пор в игре.

Смотрите, как удалось одержать победу, в видеообзоре матча 19-го тура.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Хорди Альба 31, Френки де Йонг 43 - Виллиан Жозе 27

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Чемпионат Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...