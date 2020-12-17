Блаугранас снова в игре. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Обзор матча и видео голов

Это был перенесенный из будущего матч 19-го тура Ла Лиги. Матч, в котором "Барселона" не имела права на ошибку, ведь отставала от "Реал Сосьедада" на девять очков.

В итоге, со скрипом, но "блаугранас" удалось взять свое. А это значит, что рано каталонцев списывать из борьбы за корону. Команда Кумана до сих пор в игре.

Смотрите, как удалось одержать победу, в видеообзоре матча 19-го тура.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Хорди Альба 31, Френки де Йонг 43 - Виллиан Жозе 27