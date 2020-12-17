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Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада

Испания
(1 голосов)

Как такое возможно?!

Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
UA-Футбол
Новина українською

Признайтесь, вы же один из тех, кто злится и критикует Влада Супрягу за невероятные промахи? В частности, нападающий "Динамо" в последнем матче календарного года отличился непопаданием в пустую рамку с нескольких метров.

Стыдно, конечно, но Супряга такой не один. Подобные ляпы допускают даже игроки, стоящие около ста миллионов евро. Пример – Антуанн Гризманн. Француз во вчерашнем матче "Барселоны" против "Реал Сосьедада" (2:1) допустил немыслимый промах, не сумев замкнуть с нескольких метров прострел Альбы на пустые ворота.

Кроме этого момента, нападающий упустил еще несколько возможностей для гола. Неудачный матч для француза.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Антуан Гризманн Барселона Чемпионат Испании Владислав Супряга
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Комментарии (13)
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octavi4 (Warszawa)
17.12.2020 в 13:00
Гидотный он с этими косичками
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 12:11
Таких випадків було у нас декілька свого часу: О. Філіпов у грі проти ФК Львів, або Борячук у грі кротів проти Зірки років 4 тому. У Супряги значно складніша ситуація була...)
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0
-2
Cerega15 (Kherson)
17.12.2020 в 11:23
Если учитывать еще финансы Супряга выглядит предпочтительнее.
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 10:54
Гризманн такой явный гей...Сначала он поддержал сообщество лгбт, потом его фото поместили на глянцевую обложку самого популярного журнала для гомиков, с его согласия естественно. А теперь он ещё и заплёл эти ужасные бабские косички. Фу, просто мерзость. Ещё и деревянный как Супряга...
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+3
0
Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 13:01
Косички это жесть.
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+1
0
storm_ua (Николаев)
17.12.2020 в 10:47
Так гризман выносил мяч с ворот, он не хотел забивать)))
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 10:54
лукака v2.0
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.12.2020 в 10:44
За полтора года уже очевидно, что это не его команда. Продайте его, пока еще свежи в памяти его бомбардирские подвиги, а то скоро это будет анекдот типа Торреса. Его игру тоже очень быстро забыли на фоне промахов в Челси с метра.
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+2
0
Dr. House (Подолье)
17.12.2020 в 10:22
Зато две косички как у первоклассницы. Бантика не хватает ещё. Тьфу.
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 10:23
гризвумен
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+3
-1
Wille_kiev (Украина)
17.12.2020 в 10:41
Они ему и помешали, что ж ещё, яиц же там нет)
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.12.2020 в 10:47
Вообще из-за этого клоуна и Погба с их празднованиями и причесочками, сборная Франции вызывает отвращение. Были же нормальные мужики - Дешам, Зидан, Виейра, Бартез, Анри в конце концов...
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 10:08
телега
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0
0


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