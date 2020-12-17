Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада

Признайтесь, вы же один из тех, кто злится и критикует Влада Супрягу за невероятные промахи? В частности, нападающий "Динамо" в последнем матче календарного года отличился непопаданием в пустую рамку с нескольких метров.

Стыдно, конечно, но Супряга такой не один. Подобные ляпы допускают даже игроки, стоящие около ста миллионов евро. Пример – Антуанн Гризманн. Француз во вчерашнем матче "Барселоны" против "Реал Сосьедада" (2:1) допустил немыслимый промах, не сумев замкнуть с нескольких метров прострел Альбы на пустые ворота.

Кроме этого момента, нападающий упустил еще несколько возможностей для гола. Неудачный матч для француза.