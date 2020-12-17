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Магия Камп Ноу: Месси установил историческое достижение в Барселоне

Испания
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Лео in da house

Магия Камп Ноу: Месси установил историческое достижение в Барселоне
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В поединке 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 2:1, а капитан каталонцев Лионель Месси одержал свою трехсотую победу на "Камп Ноу".

Читайте такжеПримера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера

В пределах домашних стен клуба в активе аргентинца 211 викторий в Ла Лиге, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны.

В текущей кампании Ла Лиги Лионель провел 12 поединков и расстраивал голкиперов соперников 5 раз. "Барселона" поднялась на пятую строчку в турнирной таблице первенства (20 очков), лидирует в рейтинговом зачете мадридский "Атлетико" (26 пунктов).

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В статье: Лионель Месси Камп Ноу
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