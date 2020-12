Магия Камп Ноу: Месси установил историческое достижение в Барселоне

В поединке 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 2:1, а капитан каталонцев Лионель Месси одержал свою трехсотую победу на "Камп Ноу".

В пределах домашних стен клуба в активе аргентинца 211 викторий в Ла Лиге, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны.

300 - Lionel Messi ???????? has recorded his 300th win for @FCBarcelona at Camp Nou in all competitions: 211 in @LaLigaEN, 53 in @ChampionsLeague, 30 in Copa del Rey (including the 2015 final) and 6 in Supercopa. Love. pic.twitter.com/dR81ebg87F