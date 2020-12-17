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"Это большая гордость". Серхио Бускетс вышел на четвертое место по играм за Барселону

Испания
(1 голосов)

Уже настоящая легенда

"Это большая гордость". Серхио Бускетс вышел на четвертое место по играм за Барселону
UA-Футбол
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Вчера Серхио Бускетс отыграл 69 минут в матче против "Реала Сосьедад". Это помогло ему достичь исторической отметки.

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Опорный полузащитник провел за "Барселону" 594-й матч, опередив по этому показателю Пуйоля. Впереди него лишь три футболиста - Хави (767), Месси (747) и Иньеста (674).

Серхио, комментируя данное достижение, отметил, что для него огромная честь сыграть столько матчей за родной клуб.

Отметим, что контракт Бускетса с "Барселоной" заканчивается летом 2023-го.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
18.12.2020 в 00:02
Футбольные боги.
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