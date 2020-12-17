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"Это большая гордость". Серхио Бускетс вышел на четвертое место по играм за Барселону
Уже настоящая легенда
Вчера Серхио Бускетс отыграл 69 минут в матче против "Реала Сосьедад". Это помогло ему достичь исторической отметки.
Опорный полузащитник провел за "Барселону" 594-й матч, опередив по этому показателю Пуйоля. Впереди него лишь три футболиста - Хави (767), Месси (747) и Иньеста (674).
Серхио, комментируя данное достижение, отметил, что для него огромная честь сыграть столько матчей за родной клуб.
???? @5sergiob is now 4️⃣th on Barça's all-time appearances list with ... ???? pic.twitter.com/iPUVEp1SOU— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020
Отметим, что контракт Бускетса с "Барселоной" заканчивается летом 2023-го.
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