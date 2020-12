"Это большая гордость". Серхио Бускетс вышел на четвертое место по играм за Барселону

Вчера Серхио Бускетс отыграл 69 минут в матче против "Реала Сосьедад". Это помогло ему достичь исторической отметки.

Опорный полузащитник провел за "Барселону" 594-й матч, опередив по этому показателю Пуйоля. Впереди него лишь три футболиста - Хави (767), Месси (747) и Иньеста (674).

Серхио, комментируя данное достижение, отметил, что для него огромная честь сыграть столько матчей за родной клуб.

