  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best

Испания
(2 голосов)

Обычно мамы говорят такое детям, когда они еще учатся в школе…

"Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best
Новина українською

Пресс-служба каталонской "Барселоны" в Твиттере прокомментировала третье место капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси в голосовании на награду The Best от FIFA.

Читайте такжеЛевандовский: Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное

Аргентинского исполнителя обошли Роберт Левандовский из "Баварии" (первое место), а также форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (второе). Каталонцы сопроводили свою поддержку лидеру традиционным эмодзи с изображением козла. Напомним, акроним GOAT (Greatest of all time) можно интерпретировать как "величайший игрок всех времен".

"Для нас ты всегда будешь лучшим".

Напомним, лучшим тренером был признан Юрген Клопп, вратарем – Мануэль Нойер, а премия Пушкаша досталась Сон Хин Мину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона FIFA: The Best
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...