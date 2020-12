"Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best

Пресс-служба каталонской "Барселоны" в Твиттере прокомментировала третье место капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси в голосовании на награду The Best от FIFA.

Аргентинского исполнителя обошли Роберт Левандовский из "Баварии" (первое место), а также форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (второе). Каталонцы сопроводили свою поддержку лидеру традиционным эмодзи с изображением козла. Напомним, акроним GOAT (Greatest of all time) можно интерпретировать как "величайший игрок всех времен".

For us, you'll ALWAYS be the best. ???? pic.twitter.com/NQyxRxPviM