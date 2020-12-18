"Для нас ты всегда будешь лучшим". Барселона – о третьем месте Месси в голосовании FIFA: The Best

Пресс-служба каталонской "Барселоны" в Твиттере прокомментировала третье место капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси в голосовании на награду The Best от FIFA.

Аргентинского исполнителя обошли Роберт Левандовский из "Баварии" (первое место), а также форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (второе). Каталонцы сопроводили свою поддержку лидеру традиционным эмодзи с изображением козла. Напомним, акроним GOAT (Greatest of all time) можно интерпретировать как "величайший игрок всех времен".

"Для нас ты всегда будешь лучшим".

For us, you'll ALWAYS be the best. ???? pic.twitter.com/NQyxRxPviM — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020

Напомним, лучшим тренером был признан Юрген Клопп, вратарем – Мануэль Нойер, а премия Пушкаша досталась Сон Хин Мину.