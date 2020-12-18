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"Я посвящаю эту награду семьям, которые пострадали от COVID-19". Рамос – о попадании в сборную года
Серхио благодарен
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свое попадание в команду году по версии ФИФА. Цитирует лидера "сливочных" Football Espana.
"Мне очень нравится мечтать и добиваться новых целей. Несмотря на то, что я много чего выиграл в своей карьере, я все еще голоден к победам. Я хочу поблагодарить всех и посвятить эту награду семьям, которые пострадали от коронавируса. Эта награда для всех вас. Мы должны продолжать бороться с COVID-19, мы обязательно победим".
"Поздравляю товарищей по команде года, для меня большая честь находиться здесь. Также поздравляю партнеров по "Реалу" и сборной Испании, этот приз – их заслуга тоже".
????⚽️ ÚLTIMA HORA— El Larguero (@ellarguero) December 17, 2020
???????? @SergioRamos y @Thiago6, los únicos españoles en el once ideal de la FIFA del 2020
???? El once completo: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, Thiago Alcántara, De Bruyne, Messi, Cristiano Ronaldo y Lewandowski pic.twitter.com/KdY4ziCg8T
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