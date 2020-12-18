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"Я посвящаю эту награду семьям, которые пострадали от COVID-19". Рамос – о попадании в сборную года

Испания
(2 голосов)

Серхио благодарен

"Я посвящаю эту награду семьям, которые пострадали от COVID-19". Рамос – о попадании в сборную года
Новина українською

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свое попадание в команду году по версии ФИФА. Цитирует лидера "сливочных" Football Espana.

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"Мне очень нравится мечтать и добиваться новых целей. Несмотря на то, что я много чего выиграл в своей карьере, я все еще голоден к победам. Я хочу поблагодарить всех и посвятить эту награду семьям, которые пострадали от коронавируса. Эта награда для всех вас. Мы должны продолжать бороться с COVID-19, мы обязательно победим".

"Поздравляю товарищей по команде года, для меня большая честь находиться здесь. Также поздравляю партнеров по "Реалу" и сборной Испании, этот приз – их заслуга тоже".

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В статье: Серхио Рамос Испания Реал (Мадрид) коронавирус FIFA: The Best
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