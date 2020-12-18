"Я посвящаю эту награду семьям, которые пострадали от COVID-19". Рамос – о попадании в сборную года

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свое попадание в команду году по версии ФИФА. Цитирует лидера "сливочных" Football Espana.

"Мне очень нравится мечтать и добиваться новых целей. Несмотря на то, что я много чего выиграл в своей карьере, я все еще голоден к победам. Я хочу поблагодарить всех и посвятить эту награду семьям, которые пострадали от коронавируса. Эта награда для всех вас. Мы должны продолжать бороться с COVID-19, мы обязательно победим".