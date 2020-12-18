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Барселона - Валенсия. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Посреди недели "Барселона" одержала стратегически важную победу над "Реал Сосьедадом" в перенесенном матча 19-го тура. Сейчас же принадлежит закрепить свой успех в матче против кризисной "Валенсии".
Поединок состоится 19.12.2020 в 17:15. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн матч 14-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Españo;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Турция - Spor Smart, S Sport +, D-Smart GO;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +.
Смотреть матч онлайн
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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