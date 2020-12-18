Феликс может продолжить карьеру в Серии А

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс может перебраться в один из клубов Серии А, пишет Calciomercato.

По данным источника, к 21-летнему португальцу проявляют интерес "Интер" и "Ювентус", но итальянских грандов отпугивает стоимость форварда — более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Феликс провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.