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Феликс может продолжить карьеру в Серии А

Испания
(1 голосов)

Игрок заинтересовал итальянских грандов

Феликс может продолжить карьеру в Серии А
Новина українською

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс может перебраться в один из клубов Серии А, пишет Calciomercato.

По данным источника, к 21-летнему португальцу проявляют интерес "Интер" и "Ювентус", но итальянских грандов отпугивает стоимость форварда — более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Феликс провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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Комментарии (1)
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fabo46
18.12.2020 в 20:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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vmvmvm
18.12.2020 в 17:35
Фелиш. Пишите правильно чтобы люди понимали о ком речь
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