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Феликс может продолжить карьеру в Серии А
Игрок заинтересовал итальянских грандов
Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс может перебраться в один из клубов Серии А, пишет Calciomercato.
По данным источника, к 21-летнему португальцу проявляют интерес "Интер" и "Ювентус", но итальянских грандов отпугивает стоимость форварда — более 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Феликс провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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Комментарии (1)
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fabo46
18.12.2020 в 20:11
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vmvmvm
18.12.2020 в 17:35
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