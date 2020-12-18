Как выглядят, чем занимаются жены и девушки футболистов Атлетико

На Youtube-канале Фолстен вышел новый выпуск о женах футболистов отдельной команды. На этот раз разбираем, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Атлетико" Мадрид.

Ранее на канале вышло видео, где была собрана сборная самых горячих вторых половинок футболистов со всего мира. Теперь давайте выберем, кто же достоин этого звания в "Атлетико".