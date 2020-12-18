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Как выглядят, чем занимаются жены и девушки футболистов Атлетико
Новое видео от Фолстена
На Youtube-канале Фолстен вышел новый выпуск о женах футболистов отдельной команды. На этот раз разбираем, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Атлетико" Мадрид.
Ранее на канале вышло видео, где была собрана сборная самых горячих вторых половинок футболистов со всего мира. Теперь давайте выберем, кто же достоин этого звания в "Атлетико".
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