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Как выглядят, чем занимаются жены и девушки футболистов Атлетико

Испания
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Новое видео от Фолстена

Как выглядят, чем занимаются жены и девушки футболистов Атлетико
UA-Футбол
Новина українською

На Youtube-канале Фолстен вышел новый выпуск о женах футболистов отдельной команды. На этот раз разбираем, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Атлетико" Мадрид.

Ранее на канале вышло видео, где была собрана сборная самых горячих вторых половинок футболистов со всего мира. Теперь давайте выберем, кто же достоин этого звания в "Атлетико".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фолстен
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