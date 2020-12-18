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"На тренировках он делает недостаточно". Куман раскритиковал молодого полузащитника Барселоны

Испания
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Испанцу пророчили большое будущее

"На тренировках он делает недостаточно". Куман раскритиковал молодого полузащитника Барселоны
UA-Футбол
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Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос журналиста, почему Рики Пуч редко попадает в стартовый состав.

"На этой позиции у нас достаточно высокая конкуренция. Также, возможно, он делает недостаточно на тренировках, чтобы изменить мнение тренера о нем", - заявил голландский наставник.

В текущем сезоне Пуч отыграл лишь 77 минут. Ранее сообщалось о его конфликте с тренером.

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В статье: Рональд Куман Барселона Рики Пуч
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