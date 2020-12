"На тренировках он делает недостаточно". Куман раскритиковал молодого полузащитника Барселоны

Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос журналиста, почему Рики Пуч редко попадает в стартовый состав.

"На этой позиции у нас достаточно высокая конкуренция. Также, возможно, он делает недостаточно на тренировках, чтобы изменить мнение тренера о нем", - заявил голландский наставник.

❗️ Koeman: "Puig? He has a lot of competition but it's also possible that in training he doesn't do enough for the coach to make changes in the team."