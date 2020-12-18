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"На тренировках он делает недостаточно". Куман раскритиковал молодого полузащитника Барселоны
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Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос журналиста, почему Рики Пуч редко попадает в стартовый состав.
"На этой позиции у нас достаточно высокая конкуренция. Также, возможно, он делает недостаточно на тренировках, чтобы изменить мнение тренера о нем", - заявил голландский наставник.
❗️ Koeman: "Puig? He has a lot of competition but it's also possible that in training he doesn't do enough for the coach to make changes in the team."— barcacentre (@barcacentre) December 18, 2020
В текущем сезоне Пуч отыграл лишь 77 минут. Ранее сообщалось о его конфликте с тренером.
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