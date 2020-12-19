Примера. 14-й тур. Благодаря характеру Атлетик дожимает Уэску

В прошлом туре "Уэска" наконец-то сняла проклятие и добыла первую в чемпионате победу. Однако это не гарантировало команде сладкой жизни в дальнейшем. На поле "Атлетика" в четырнадцатом туре "Уэска" рассчитывала на ничью. Об этом можно судить со скромных действий в атаке: ударом в створ за весь матч разродился один только Хави Онтиверос.

"Атлетик" также не впечатлял, но это не провал, а привычный уровень команды Гаиска Гаритано. Нагнетать так, чтобы трещала защита соперника, хозяева не могли. Однако хватило и методического постукивания по слабым местам: Нуньес, Вильялибре, Муньяин расшатали оборонительный панцирь "Уэски", а Кенан Кодро разбил его вдребезги. Выиграв позицию у Хорхе Пулидо, Кодро сумел нанести удар. Но в тот же момент оппонент дернул нападающего "Атлетика" за руку – это пенальти и вторая желтая для Пулидо. "Уэска" была обречена.

Кодро реализовал одиннадцатиметровый, а вскоре после подачи углового отличился и Унай Нуньес. Тяжелая, небезапелляционная, но важная для "Атлетика" победа. Благодаря ей баски прервали свою серию без побед в чемпионате. В то же время этот результат продолжил тенденцию нестабильности басков: в десяти последних турах команда ни разу не связала воедино двух или более одинаковых результатов.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Уэска" 2:0

Голы: Кенан Кодро 86 (пен.), Унай Нуньес 90+1

"Атлетик": Унай Симон, Микель Весга, Алехандро Беренгер, Юри Берчиче, Дани Гарсия (Унаи Венседор 46), Икер Муньяин (Ойхан Санчет 82), Андер Капа (Оскар де Маркос 71), Иньиго Мартинес, Асьер Вильялибре (Кенан Кодро 66), Иньяки Уильямс (Хон Моркильо 82), Унай Нуньес

"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Маффео (Педро Лопес 22), Педро Москера, Давид Феррейро (Хайме Сеоане 72), Хавьер Галан, Синдзи Окадзаки (Рафаэль Мир 61), Хорхе Пулидо, Хави Онтиверос , Микель Рико (Идрисса Думбия 61), Димитриос Сиовас, Борха Гарсия (Дани Эскриче 73)

Предупреждения: Хорхе Пулидо 36, Идрисса Думбия 67, Хорхе Пулидо 86

Удаление: Хорхе Пулидо 86