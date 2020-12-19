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Барселона - Валенсия. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Ла Лиги
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Журналисты сайта UA-Футбол проведут аудиотрансляцию матча "Барселона" - "Валенсия", который будет сыгран в рамках чемпионата Испании.
Каталонской команде нельзя терять очки, так как в новом сезоне они стартовали не очень уверенно и отстают от "Реала" на шесть очков. Также интерес противостоянию добавляет персона Рональда Кумана, который сейчас возглавляет "Барселону", но в свое время успел поработать с "Валенсией". В клубе о работе голландца остались не самые приятные воспоминания.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 декабря – в 17:10 по киевскому времени
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