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Азар и Одегор готовы сыграть с Эйбаром
Зидану доступен весь состав
К воскресному матчу против "Эйбара" в Ла Лиге наставник "Реала" Зинедин Зидан сможет рассчитывать на весь имеющийся состав.
К поединку успели восстановиться Эден Азар и Мартин Эдегор, тренирующиеся с командой со среды, сообщает Marca. Также вернулись Мариано Диас и Лука Йович.
Это отличные новости для команды, учитывая тот факт, что наставник планирует дать отдохнуть Тони Кроосу, Луке Модричу и Каземиро в предстоящей игре.
Матч "Эйбар" – "Реал" состоится в воскресенье. Игра начнётся в 22:00.
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