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Азар и Одегор готовы сыграть с Эйбаром

Испания
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Зидану доступен весь состав

Азар и Одегор готовы сыграть с Эйбаром
Новина українською

К воскресному матчу против "Эйбара" в Ла Лиге наставник "Реала" Зинедин Зидан сможет рассчитывать на весь имеющийся состав.

К поединку успели восстановиться Эден Азар и Мартин Эдегор, тренирующиеся с командой со среды, сообщает Marca. Также вернулись Мариано Диас и Лука Йович.

Это отличные новости для команды, учитывая тот факт, что наставник планирует дать отдохнуть Тони Кроосу, Луке Модричу и Каземиро в предстоящей игре.

Матч "Эйбар" – "Реал" состоится в воскресенье. Игра начнётся в 22:00.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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