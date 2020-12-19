Азар и Одегор готовы сыграть с Эйбаром

К воскресному матчу против "Эйбара" в Ла Лиге наставник "Реала" Зинедин Зидан сможет рассчитывать на весь имеющийся состав.

К поединку успели восстановиться Эден Азар и Мартин Эдегор, тренирующиеся с командой со среды, сообщает Marca. Также вернулись Мариано Диас и Лука Йович.

Это отличные новости для команды, учитывая тот факт, что наставник планирует дать отдохнуть Тони Кроосу, Луке Модричу и Каземиро в предстоящей игре.

Матч "Эйбар" – "Реал" состоится в воскресенье. Игра начнётся в 22:00.