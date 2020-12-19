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Эйбар - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Эйбар - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эйбар - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании набирает обороты - в разгаре первый круг. В рамках 14-го тура "Реал" на поле "Эйбара" попытается развить успех, добытый в трех последних поединках чемпионата с "Севильей", "Атлетико" и "Атлетиком".

Матч запланирован на 20-е декабря 2020-го года. Начало – 22:00. Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Эйбар" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Польша - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport 2 Poland, nc + GO;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Эйбар Где смотреть футбол
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