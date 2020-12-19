Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся

Хаос в менеджменте клуба мешает "Валенсии" на поле, но не делает ее безнадежной. "Летучие мыши" посетили "Камп Ноу" с серией, которая содержала только одну победу в последних девяти поединках Ла Лиги. Но эта победа была над действующим чемпионом "Реалом".

Еще ранее "Валенсия" победила "Реал Сосьедад", недавно проиграла, но с боем, мадридскому "Атлетико". А сегодня "летучие мыши" выпили немало крови своего давнего знакомого Рональда Кумана. В первом тайме "Валенсия" была даже лучше "Барселоны".

Да, гости владели мячом лишь 23,5 процента игрового времени, но голевых моментов создали больше, чем соперник. Не повезло, когда на ударную позицию вывалились двое игроков "Валенсии" и помешали друг другу (за голову хватался, в частности, Муса). В той же атаке добивал Гуэдеш, но Араужо постелился под мяч.

"Барса" много времени проводила на чужой половине поля, из-за чего, естественно, в "Валенсии" возникали контратаки. Подопечные Хави Грасия не затягивали ни на мгновение – сразу били по воротам при любой возможности. Вероятно, именно спешка помешал Черышеву, Гуэдешу, Солеру и Паулисте пробить точно.

Зато у Дьякаби времени было достаточно – о центральном защитнике "Валенсии" забыли при подаче углового. Удар Муктара был в ближний угол, но настолько сильный, что глупо обвинять в чем-то тер Штегена – 0:1.

А вот у "Барсы" были проблемы с конструктивом. Мяч доставлялся в штрафную, а дальше – ступор. Коутиньо и Гризманн потеряли свои возможности и этим никого не удивили, Брайтвайт запорол перспективную атаку неудачной передачей. Но потом помог случай.

Гризманн, получив передачу из глубины, выиграл позицию у Гайя и приближался к воротам, пока не почувствовал на своем плече руку оппонента. От легкого прикосновения француз рухнул на газон, заставив арбитра назначить пенальти и удалить нарушителя. Однако после просмотра видеоповтора судья скорректировал свое решение: пенальти и желтая карточка для Гайя.

Месси с одиннадцатиметровой отметки пробил неплохо, но отлично сыграл Доменек – он вытащил мяч из-под стойки. "Валенсии" было бы полезно хорошо сыграть на подборе, но проворнее оказались игроки "Барсы". Альба подхватил снаряд и навесил на дальнюю штангу, Месси оторвался от Дьякаби и забил свой 643-й гол за "блаугранас" – это повторение рекорда легендарного Пеле.

Хави Грасия болезненно воспринял факт потери преимущества. Хотя проблема, возможно, была даже не в пропущенном мяче, а во втором не забитом: с идеальной позиции головой после подачи Черышева стрелял Гомес, но тер Штеген отлично сыграл на линии.

"Валенсия" не собиралась просто отбиваться – чему свидетельством стал эпизод на 52-й минуте. Перехватив мяч у своих ворот, "летучие мыши" пытались стремительно выбежать в контратаку. Но потеряли мяч и нарвались на проблемы. С правого фланга последовала передача в направлении Де Йонга, но дошла до Араужо. Центральный защитник классно сгруппировался и пробил в падении – 2:1.

Это было наказание "Валенсии" за неиспользованный в начале тайма момент Черышев. Но это не та команда, которая будет склонять голову под давлением проблем, наказаний или неприятностей. Отразив еще несколько атак "Барсы", "Валенсия" организовала свой штурм и сравняла счет. Гайя отлично сыграл на левом краю штрафной и выполнил мягкую передачу в центр вратарской площади, где Гомес сыграл в стиле настоящего нападающего-убийцы – легкое прикосновение к мячу и 2:2.

После этого "летучие мыши" уже почти не атаковали – слишком высока была цена ошибки. А "Барса" хоть и вяло, но создавала моменты: Мингеза бил очень опасно, а вот у Месси явно сбился прицел.

2:2 – в этом вся "Барса". Победы над "Леванте" и "Реал Сосьедадом" улучшили турнирное положение, но не решили проблем с игрой. Куман не смог удивить свою бывшую команду и не способен, похоже, удивлять никого. Интересно, как каталонцы собираются наверстывать упущенное в борьбе за чемпионство?!

Барселона. Стадион Камп Ноу

"Барселона" - "Валенсия" 2:2

Голы: Лионель Месси 45+4, Рональд Араужо 52 - Муктар Дьякаби 29, Максимилиано Гомес 69

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Френки де Йонг 46), Филиппе Коутиньо (Клеман Лангле 79), Лионель Месси, Педри (Миралем Пьянич 86), Антуан Гризманн (Тринкао 73), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Ману Вальехо 87), Денис Черышев (Ли Кан Ин 90), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Алекс Бланко 42), Карлос Солер

Предупреждения: Антуан Гризманн 13, Оскар Мингеза Гарсия 56, Клеман Лангле 90+1 - Хосе Луис Гайя 45+3, Алекс Бланко 45+7

Нереализованный пенальти: Лионель Месси 45+4