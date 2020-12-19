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Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся

Испания
(2 голосов)

Куман не сумел победить свою бывшую команду

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Хаос в менеджменте клуба мешает "Валенсии" на поле, но не делает ее безнадежной. "Летучие мыши" посетили "Камп Ноу" с серией, которая содержала только одну победу в последних девяти поединках Ла Лиги. Но эта победа была над действующим чемпионом "Реалом".

Еще ранее "Валенсия" победила "Реал Сосьедад", недавно проиграла, но с боем, мадридскому "Атлетико". А сегодня "летучие мыши" выпили немало крови своего давнего знакомого Рональда Кумана. В первом тайме "Валенсия" была даже лучше "Барселоны".

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся - изображение 1

Да, гости владели мячом лишь 23,5 процента игрового времени, но голевых моментов создали больше, чем соперник. Не повезло, когда на ударную позицию вывалились двое игроков "Валенсии" и помешали друг другу (за голову хватался, в частности, Муса). В той же атаке добивал Гуэдеш, но Араужо постелился под мяч.

"Барса" много времени проводила на чужой половине поля, из-за чего, естественно, в "Валенсии" возникали контратаки. Подопечные Хави Грасия не затягивали ни на мгновение – сразу били по воротам при любой возможности. Вероятно, именно спешка помешал Черышеву, Гуэдешу, Солеру и Паулисте пробить точно.

Зато у Дьякаби времени было достаточно – о центральном защитнике "Валенсии" забыли при подаче углового. Удар Муктара был в ближний угол, но настолько сильный, что глупо обвинять в чем-то тер Штегена – 0:1.

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся - изображение 2

А вот у "Барсы" были проблемы с конструктивом. Мяч доставлялся в штрафную, а дальше – ступор. Коутиньо и Гризманн потеряли свои возможности и этим никого не удивили, Брайтвайт запорол перспективную атаку неудачной передачей. Но потом помог случай.

Гризманн, получив передачу из глубины, выиграл позицию у Гайя и приближался к воротам, пока не почувствовал на своем плече руку оппонента. От легкого прикосновения француз рухнул на газон, заставив арбитра назначить пенальти и удалить нарушителя. Однако после просмотра видеоповтора судья скорректировал свое решение: пенальти и желтая карточка для Гайя.

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся - изображение 3

Месси с одиннадцатиметровой отметки пробил неплохо, но отлично сыграл Доменек – он вытащил мяч из-под стойки. "Валенсии" было бы полезно хорошо сыграть на подборе, но проворнее оказались игроки "Барсы". Альба подхватил снаряд и навесил на дальнюю штангу, Месси оторвался от Дьякаби и забил свой 643-й гол за "блаугранас" – это повторение рекорда легендарного Пеле.

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся - изображение 4

Хави Грасия болезненно воспринял факт потери преимущества. Хотя проблема, возможно, была даже не в пропущенном мяче, а во втором не забитом: с идеальной позиции головой после подачи Черышева стрелял Гомес, но тер Штеген отлично сыграл на линии.

"Валенсия" не собиралась просто отбиваться – чему свидетельством стал эпизод на 52-й минуте. Перехватив мяч у своих ворот, "летучие мыши" пытались стремительно выбежать в контратаку. Но потеряли мяч и нарвались на проблемы. С правого фланга последовала передача в направлении Де Йонга, но дошла до Араужо. Центральный защитник классно сгруппировался и пробил в падении – 2:1.

Это было наказание "Валенсии" за неиспользованный в начале тайма момент Черышев. Но это не та команда, которая будет склонять голову под давлением проблем, наказаний или неприятностей. Отразив еще несколько атак "Барсы", "Валенсия" организовала свой штурм и сравняла счет. Гайя отлично сыграл на левом краю штрафной и выполнил мягкую передачу в центр вратарской площади, где Гомес сыграл в стиле настоящего нападающего-убийцы – легкое прикосновение к мячу и 2:2.

После этого "летучие мыши" уже почти не атаковали – слишком высока была цена ошибки. А "Барса" хоть и вяло, но создавала моменты: Мингеза бил очень опасно, а вот у Месси явно сбился прицел.

2:2 – в этом вся "Барса". Победы над "Леванте" и "Реал Сосьедадом" улучшили турнирное положение, но не решили проблем с игрой. Куман не смог удивить свою бывшую команду и не способен, похоже, удивлять никого. Интересно, как каталонцы собираются наверстывать упущенное в борьбе за чемпионство?!

Примера. 14-й тур. Барселона - Валенсия 2:2. С бывшими отношения не клеятся - изображение 5

Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Валенсия" 2:2
Голы: Лионель Месси 45+4, Рональд Араужо 52 - Муктар Дьякаби 29, Максимилиано Гомес 69

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Френки де Йонг 46), Филиппе Коутиньо (Клеман Лангле 79), Лионель Месси, Педри (Миралем Пьянич 86), Антуан Гризманн (Тринкао 73), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Ману Вальехо 87), Денис Черышев (Ли Кан Ин 90), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Алекс Бланко 42), Карлос Солер

Предупреждения: Антуан Гризманн 13, Оскар Мингеза Гарсия 56, Клеман Лангле 90+1 - Хосе Луис Гайя 45+3, Алекс Бланко 45+7
Нереализованный пенальти: Лионель Месси 45+4

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В статье: Валенсия (Испания) Рональд Куман Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (68)
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Loader (Днепр)
19.12.2020 в 22:27
Как всегда, смотрю, набежала куча "поклонников".)) Мне лично игра понравилась, за исключением незатягивающейся озоновой дыры в центре защиты. Многие любят хейтить Пике, но именно его сейчас не хватает. С Куманом, считаю, все в порядке. Сам являюсь поклонником таланта Суареса и жалею, что его нет в Барсе, но омоложение состава все-таки необходимо было когда-нибудь начинать. p.s. Пенальти чистый, красную карточку вовремя пофиксили, а желтая - заслуженная.
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mafan (Рівне)
19.12.2020 в 22:26
Краще б гру розібрали чи розгребли... а то лазять всякі мавпи з мадридського двору. Шо ви тут забули??? Ну от шо? Ідіть в ... Валенсія чи Кадіс - захисту такого ху...го рівня я в Барсі не бачу по організації аж з 2000-2003 років. Ч и то виконавці хрінові, чи втомилися, чи нафіг все з пляжу (Барса тримала марку суперклубу 15 років, всіх могла порвати) - треба перезавантаження.Але хто його зробить? Куман? Після кризи ВанГаля та 2000-2003 рр. це теж зробив нібито голландець Рікард під патронатом Кройфа))Чекаю на перевибори президента - Лапорта наразі може дати дихання і нових боргів))іншого не чекаю. В короновірусних умовах вирулити з боргів та ще й вигравати титули - це нереально. Баварії тупо пощастило - рано чи пізно, через роки, усі це зрозуміють. А от камбеки проти ПСЖ і програши від Роми, Лівера, чи вльоти 8:2... ой, останнє я б узагалі не зараховував до футболу. Цього року навіть Золотий м'ячик нікому не дають. Чому? Бо футбол без глядачів!!!Барса грає для них! Барса назавжди.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
19.12.2020 в 21:25
Просто Барселона правильно распределяет силы. Суперклуб планирует выиграть трипл в этом году и данная ничья запланирована и носит стратегический характер. Сегодня Барса выиграла, а РМ проиграл. Ура.
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 21:43
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+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 22:10
РМ завтра грає.. І тут прокол у ФКБ...)))
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+1
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
19.12.2020 в 21:17
Такое ощущение, что после ухода Суареса, точнее после того как его выгнали , Барса превратилась в шлак. Видать Суарес к бабке сходил) И правильно сделал!Это вам за Суареса. А Куману пора на выход!!!
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
19.12.2020 в 21:55
Считай он и был голевой атакующей силйо Барселоны. А весь мусор типо Дембеле, Коутиньо и Брейтвейта оставили.
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+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
19.12.2020 в 20:34
В якому б стані не знаходилися кажани, але відібрати очки у Реала з Барселоною – справа честі. З чим їх і вітаю
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 20:10
У блохастого заїло...
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+6
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 21:15
Боярышник видимо плохо воздействует на мозг
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+6
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
19.12.2020 в 21:21
Там после 8-2,кадисов и ювентусов у всех путасранцев кукуха поехала окончательно))))
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+4
-2
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Spokoyno (Киев)
19.12.2020 в 20:03
Знов технічні проблеми завадили подивитися гру Чогось сподівався, що змогу прочитати ШО ТО БУЛО Утім РЕАЛьно ексПЕРДи все заґидили може тому у такому лайні і живимо Бо стільки осіб тільки срати і вміють.
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+2
-7
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
19.12.2020 в 20:19
Та все просто, дурню ШО ТО БУЛО? - то фіаско було, чувак
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+4
0
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 20:01
барсодрочіусу забанили всіх його клонів, блохастий загуляв у алканавта... Ось і весь барсонутий тусняк...
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+5
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:05
П_Н_Х мутант редакционный!
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+1
-6
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hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 21:10
Тебе не кажется, что это ты мутант редакционный, судя по одному и тому же комментарию в 20 экземплярах? Или ты просто умственно отсталый?
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 22:12
Ні , він не розумововідсталий... Просто в нього мозок як у котів...)))
+1
-1
Dr. House (Подолье)
19.12.2020 в 19:48
Анус Многоликий хоть периодически выплывает и раздается благовониями))), а что ж вы сделали с Аленем?...))) И за что оленеводы съели своего?
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:53
За "найточніші " прогнози на матчі Барселони...
Ответить
+5
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:05
П_Н_Х мутант редакционный!
+1
-7
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:05
П_Н_Х мутант редакционный!
Ответить
+1
-7
metall5291 (Kharkiv)
19.12.2020 в 19:41
Если Барсу всё ещё считать конкурентом Реалу, то счет должен порадовать. Но похоже, Барса уже конкурент самой себе. Скорее стоит вопрос о том, попадет ли в претенденты на Лигу Чемпионов. Непонятно, зачем изгнали Суареса. Тем более, что с Месси они довольно успешно играли. А вот Гризманн - пятое колесо в телеге. Месси - с повторением рекорда Пеле. Но это для любителей статистики. Кстати, где самый главный любитель статистики?
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:43
Він після програшу Кадісу телепортувався в невідомому напрямку...Пошуки тривають...
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+5
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:05
П_Н_Х мутант редакционный!
0
-7
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 21:14
Судя по матчу РМ-Атлетико, изгнание Суареса можно обьяснить, но его замену Брэйтвейтом нельзя. Странный менеджмент
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
19.12.2020 в 21:58
Объяснить никак нельзя, даже если он далеко не тот, что раньше. Потому что для ротации и замены он бы еще пригодился точно годика на два-три. Такими игроками разбрасываться - это неразумно.
0
-1
аалекс ( Крым)
19.12.2020 в 19:39
Как это не странно, но игра Барселоны, последнее время, не доставляет эстетического удовольствия. Нужно отпускать Месси и строить новую команду. Валенсия понравилась, странно, что они так низко в таблице.
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+4
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 19:33
Та невже! Мессі забив бородою! Після чергового пенальті На добиванні!!! В карколомному стрибку!!! Сам собі пас віддав для статистики))). Куди дивиться ФІФА??? Найкращий гол року!!!. Як посміли таке вручити Сону?.
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+6
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:36
Так він ще 36 разів присів та 10 разів віджався на полі...Терміново Золотий м'яч в студію!
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+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 19:36
В студію тільки чорний ящик))
+2
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:06
П_Н_Х мутант редакционный!
0
-8
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:06
П_Н_Х мутант редакционный!
Ответить
0
-8
avatar
usovvictor (Kharkov)
19.12.2020 в 19:26
...м-да, Барселона явно сдала, Валенсия молодцом, а если бы под конец забила? Ну и как у нас, судья "ягодка"....
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+4
-1
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Spokoyno (Киев)
19.12.2020 в 19:26
Цікаво на що ці РЕАЛьно убогі через пару років свою злобу виливати Невже всім Лео у щи наґидити
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+3
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 19:27
При каждом поражении Мадрида вся ваша банда сбегается и начинает в комментах развлекаться, так почему нам нельзя?
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+5
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:06
П_Н_Х мутант редакционный!
0
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 19:29
Шо , дядьку, знову судді, ВАР, Перес винні? І ще хлопчики РЕАЛьні?. Вибачаюсь, але зниклий при невияснених обставинах Алєнь Вас перед зникненням добре вкусив
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+4
-3
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:30
Не вкусив, а запліднив неприроднім шляхом...
+5
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:07
П_Н_Х мутант редакционный!
0
-8
prockop4uck (Киев)
19.12.2020 в 20:07
Тебя больше должен интересовать вопрос за какой клуб ты через пару лет болеть будешь
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 20:12
За Еспаньол....
+6
0
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hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 19:23
Любопытный чемпионат Испании уже второй год. Валенсия вроде ели жива, а Мадрид обыграла и с Барселоной вничью сыграла. Там кто-то из барселонцев в анонсе уточнял, что Барса на 5 месте, потому что матчи не сыграла. Теперь сыграла
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+3
-3
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 19:25
Да какое там не сиграла, Атлетико 8 очей спереди и -1 матч.
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+3
0
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Blackboria (Тернопіль)
19.12.2020 в 19:27
Вася, ще два матчі 1-го і 2-го туру не зіграно Барсою...
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+1
-5
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 19:30
Уважаемий, Атлетико три не сиграл, а уже на 8 очков впереди. При чем тут ети 2 матча. На лидера надо равнятся.
0
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
19.12.2020 в 21:01
мій комент був адресований тому, в кого Сєрожа Рамос на аватарці...
+1
-3
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 21:28
Вибач, не зрозумів. Але все одно, нам потрібно зараз рівнятись на Атлетіко, а різниця 8 очок плюс 1 матч, це все ж таки трохи багато. Шануймося.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
19.12.2020 в 19:44
Валенсия способна собраться на отдельный матч, а вот с ходом по дистанции пока у неё никак.
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:23
Шкода, Валенсія мала вигравати...
Ответить
+5
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
19.12.2020 в 19:24
Ответить
+3
-6
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 19:25
Ты новый клон редката-рыгала? Стикеры на боте рассылаете ?
+5
-3
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:26
Немає аргументів, юродивий? Подивися в турніру таблицю, барсючок...
+3
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:08
П_Н_Х мутант редакционный!
Ответить
0
-7
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 19:20
Ребята, я в ступоре, оно че, випустило 5-ого защитника чтоби 2:2 защитить?
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.12.2020 в 19:21
Ну а чего, 1 очко на дороге не валяется, надо защищать
Ответить
+3
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:22
+5
-2
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 19:33
А по игре че-то скажете?
0
0
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:39
Скажемо: якби не рука Переса- рецидивіста, то Барса б виграла 8-2, ну так як її колись "виграла" Баварія...
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2020 в 19:40
А чё по игре ю? Валенсия с тремя пенальти обыграла Реал, а тут только пенальти в свои получила и не проиграла... Перес- банкрот..
+3
-2
йоперний театр (Наш футбол)
19.12.2020 в 19:42
Понял, вопрос риторический.
0
-2
Algrab (Костопiль)
19.12.2020 в 19:58
+4
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:08
П_Н_Х мутант редакционный!
+1
-6
MaximSK (Киев)
19.12.2020 в 19:20
Надо увольнять Кумана и усиливать состав в центре поля, некому созидать.
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
19.12.2020 в 19:16
Господи, оно даже левый пенальти не способно с первого раза забить. О цирке с красной даже говорить смешно. Судья одумался и не стал перегибать, но разве барса способна играть равными составами, когда у них пешеход в команде? В любом случаи от позора с продажными судьями и "пенальтними рекордами" клубу не одно десятилетие придется отмываться. И чем меньше денег в клубе будет становиться, тем ниже барса будет в турнирке опускаться. Ведь без продажных судей оказывается и гений не гений, да и команда вовсе не команда. Просто сброд.
Ответить
+8
-5
avatar
Blackboria (Тернопіль)
19.12.2020 в 19:19
Ответить
+2
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 20:09
П_Н_Х мутант редакционный!
Ответить
+1
-4
bokasonokloshara (город)
19.12.2020 в 19:15
Ответить
0
-3
Dr. House (Подолье)
19.12.2020 в 21:17
Шариков, не подлизывайся)))
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+2
0


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