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Примера. 14-й тур. Реал Сосьедад терпит крах на поле Леванте, Вильярреал одолел Осасуну

Испания
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Примера. 14-й тур. Реал Сосьедад терпит крах на поле Леванте, Вильярреал одолел Осасуну
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Рохер Марти 28, Хорхе Де Фрутос 87 - Александер Исак 22

"Леванте": Айтор Фернандес, Хосе Моралес (Хорхе Де Фрутос 57), Микаэль Мальса, Рубен Везу, Серхио Постиго (Робер 46), Рубен Рочина, Никола Вукчевич (Гонсало Мелеро 57), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Дани Гомес (Франсиско Идальго Гомес 86), Рохер Марти (Серхио Леон 77)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Виллиан Жозе 79), Микель Мерино, Модибо Санья (Робен Ле Норман 63), Мартин Кастельянос, Александер Исак, Андони Эспиноса (Хон Орхильес 90+1), Игор Субельдия, Андер Гевара (Мартин Субименди 63), Айен Муньос, Андер Барренечеа (Начо Монреаль 79)

Предупреждения: Рубен Рочина 21, Никола Вукчевич 47 - Александер Исак 82

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"
"Осасуна" - "Вильярреал" 1:3
Голы: Роберто Торрес 70 (пен.) - Херард Морено 7, Фернандо Ниньо 29, Херард Морено 86

"Осасуна": Рубен Андраде, Игнасио Видаль (Факундо Ронкалья 90), Хуан Крус (Гарсия Унай 24), Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо (Хавьер Мартинес Кальво 89), Хонатан Кальери (Дарко Брашанац 46), Анте Будимир, Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола (Энрике Барха 72), Роберто Торрес

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Хуан Фойт (Мойсес Гомес 46), Марио Гаспар, Мануэль Тригерос, Первис Эступинан (Коста Хауме 46), Херард Морено (Алекс Мильян 89), Жереми Пино (Самуэль Чуквезе 73), Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Рубен Пенья 84)

Предупреждения: Ойер Санхурхо 40, Гарсия Унай 79 - Жереми Пино 69, Херард Морено 89
Удаление: Аридане Эрнандес 19

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Леванте (Валенсия) Осасуна (Памплона) Вильярреал Вальядолид (Испания) Севилья (Испания)
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