В Примере 4 баскские команды (на самом деле 5). Между ними сложные отношения

Страна басков имеет в нынешней Примере удивительное количество представителей: де-юре их четверо, но де-факто пять, так как к "Атлетику", "Сосьедаду", "Алавесу" и "Эйбару" прибавляется еще и "Осасуна". Формально "Осасуна" дислоцирована не в Стране басков, а в автономном сообществе Наварра, но при этом Наварра относится к т.н. "Баскским землям" (территории, на которых проживают баски), и даже само ее название – не испанский, а именно баскский термин "Здоровье".

Отношения между баскскими командами – сложные. Какие-то матчи имеют статус дерби, некоторые встречи принято воспринимать как дружеские противостояния, ну, и так далее.

Давайте разбираться.

"Львы" из Эускади

Клуб : "Атлетик"

: "Атлетик" Дислокация : Бильбао, провинция Бискайя, автономное сообщество Страна басков

: Бильбао, провинция Бискайя, автономное сообщество Страна басков Титулатура: Примера – 8, Кубок Испании – 24, Суперкубок Испании – 2

"Атлетик" - самый титулованный представитель Страны басков и, наряду с "Реалом" и "Барселоной", одна из трех испанских классических команд, то есть клубов, никогда в своей истории не покидавших Примеру. Кроме всего прочего, "Атлетик" отличается еще и трансферной политикой: за "Львов" могут выступать либо баски, либо футболисты, с ранних лет заигранные в баскских футбольных академиях.

Единственная баскская команда, с которой у "Атлетика" существует принципиальное противостояние – "Реал Сосьедад". Этот поединок именуется Баскским дерби. Интересно, что во время Баскского дерби болельщики обоих клубов сидят вместе, не разделенные секторами: таким образом, Страна басков показывает свое единство всей остальной Испании.

Несмотря на то, что оба клуба стараются подчеркивать дружеский настрой, эти матчи носят бескомпромиссный характер. Отношения между командами резко ухудшаются, когда одна уводит футболистов другой – обычно это делает "Атлетик", чей ростер формируется из басков. В 1995-ом году "Атлетик" по клаусуле (сумме безусловного выкупа) увел у "Сосьедада" талантливейшего аттакера Хосебу Эчебериию: "Львы" заплатили за вингера 3 млн евро в пересчете на современные деньги, и на тот момент это был крупнейший в Испании трансфер футболиста, не достигшего 18-летнего возраста. Для "Сосьедада" уход Эчеберрии, который должен был стать для клуба футболистом-франчайзером, оказался столь болезненным, что президент команды из Сан-Себастьяна Луис Уранга заявил, что отныне ноги его не будет на "Сан Мамес", стадионе "Атлетика".

Кроме того, у "Львов" крайне суровые отношения с "Осасуной". Об этом мы расскажем чуть ниже.

Вечно вторые

Клуб : "Реал Сосьедад"

: "Реал Сосьедад" Дислокация : Сан-Себастьян, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна басков

: Сан-Себастьян, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна басков Титулатура: Примера – 2, Кубок Испании – 2, Суперкубок Испании – 1

"Реал Сосьедад" долгое время тоже подписывал только басков, но затем отказался от подобной трансферной политики, признав ее самоубийственной. При этом команда все равно крайне редко подписывает испанцев: на "Аноэту" приезжают либо баски, либо иностранцы.

Игроки "Атлетика" очень нечасто переходят в "Сосьедад", поэтому подписание на фри вратаря Алекса Ремиро в прошлом году произвело в Стране басков эффект разоравшейся бомбы.

Чрезвычайно интересные взаимоотношения сложились у чури-урдин ("бело-синие" на баскском) с "Эйбаром". Почему? Страна басков делится на три провинции: Бискайю (сильнейший клуб – "Атлетик"), Гипускоа (сильнейший клуб – "Сосьедад") и Алаву (сильнейший клуб – "Алавес"). Крупнейший клуб каждого региона как бы берет шефство над другими командами провинции: приглашает на товарищеские матчи, отдает игроков в аренду и так далее. "Эйбар" базируется в провинции Гипускоа, поэтому куратором "Оружейников" долгое время выступал именно "Сосьедад", поддерживая маленький клуб арендными сделками.

Но теперь "Эйбар" в Примере и формально играет с "Сосьедадом" Дерби Гипускоа. Формально – потому что клубы сотрудничают слишком долгое время и по-прежнему относятся друг к другу с симпатией. За последнее десятилетие из "Сосьедада" в "Эйбар" перешли 12 футболистов, учитывая и арендные сделки.

Парни из столицы

Клуб : "Алавес"

: "Алавес" Дислокация : Витория, провинция Алава, автономное сообщество Страна басков

: Витория, провинция Алава, автономное сообщество Страна басков Титулатура: -

"Пожиратели бобов" через месяц отметят свое столетие. Они представляют Виторию-Гастейс, столицу Страны басков.

В Эускади "Алавес" традиционно считается третьей силой – не слишком мощной, но достаточно крепкой командой, умеющей дать бой любому сопернику. При этом футболисты из академии очень редко доходят до первой команды: при наличии таланта их обычно сразу же забирает "Атлетик", чьи скауты полностью покрывают любые территории, где есть баскские игроки.

Матчи "Пожирателей бобов" с "Атлетиком" и "Сосьедадом" принципиальны только для одной стороны (собственно, "Алавеса"), поэтому они не считаются дерби. Тем не менее, в поединках против сильнейших баскских команд "Алавес" ложится костьми: "Атлетик" лишь раз обыграл парней из региональной столицы в последних пяти очных встречах, "Сосьедад" одержал одну победу в трех крайних матчах. При этом "Алавес" не стесняется использовать весь арсенал приемов, в том числе и грубых, поэтому зарубы со "Львами" и чури-урдин получаются жестокими.

летом нынешнего года "Алавес" обыграл дома "Сосьедад" со счетом 2:0, игра изобиловала фолами, а судья показал 7 желтых карточек и 2 красные.

Маленький – не значит слабый

Клуб: "Эйбар"

"Эйбар" Дислокация: Эйбар, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна басков

Эйбар, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна басков Титулатура: -

"Эйбар" базируется в одноименном городке, в котором не проживают даже 30.000 человек. "Оружейники" являются одним из минорным баскских клубов, чей крайне неожиданный подъем пришелся на десятые годы XXI века.

"Эйбар" был такой крохой, что LFP приняла специальное постановление, согласно которому клубу можно было проводить свои домашние матчи на арене "Ипуруа" - Северная трибуна стадиона, к примеру, после выхода команды в "вышку" вмещала всего 720 зрителей.

Как мы уже говорили, для "Эйбара" наиболее принципиальной встречей среди всех баскских команд является поединок с "Сосьедадом", однако это больше дружеское дерби.

Ад каннибалов

Клуб: "Осасуна"

"Осасуна" Дислокация: Памплона, провинция Памплона, автономное сообщество Наварра

Памплона, провинция Памплона, автономное сообщество Наварра Титулатура: -

Стадион "Рейно де Наварра" с его бескомпромиссной вертикалью трибун и бешеной поддержкой болельщиков с легкой подачи издания Marca называют в Испании "Адом каннибалов".

"Осасуна" дислоцируется в автономном сообществе Наварра, где этническим большинством (47%) являются баски. Таким образом, хотя "Осасуна" официально и не относится к Стране басков, она все равно считается баскским клубом.

Один из характерных признаков "Красных" - несгибаемый характер.

У "Осасуны" крайне напряженные отношения с "Атлетиком" из Бильбао. Связано это с тем, что "Львы" постоянно пытаются увести талантливых проспектов из наваррской академии "Тахонар".

Хави Мартинес, Тико, Айтор Осио, Иньиго Ларраинсар – все они переходили из "Осасуны" в "Атлетик". Форвард Фернандо Льоренте вообще родился в Памплоне, но так и не поиграл за детские и юношеские команды "Осасуны", поскольку с самого раннего детства его вели бискайские академии футбола.

Дело доходило до того, что "Осасуна" делала все, что в ее силах, чтобы футболисты из "Тахонар" не переходили в "Атлетик". В 2016-ом году "Львы" хотели приобрести полузащитника Микеля Мерино, у которого в контракте благодаря "Атлетику" оказалась прописана специальная клаусула для баскских команд – 5 млн евро. Дабы не вести переговоры с врагом, "Красные" продали Мерино в дортмундскую "Боруссию" за 3,75 млн евро. Примерно такая же ситуация возникла еще в 2007-ом году, когда "Атлетик" предлагал за Рауля Гарсию 15 млн евро, но "Осасуна" приняла предложение мадридского "Атлетико" в размере 13 млн евро.

Правда, в конечном итоге, полузащитник все равно оказался на "Сан Мамес".