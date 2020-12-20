Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов

В четырнадцатом тур Ла Лиги сошлись "Барселона" и "Валенсия". Матч оказался весьма насыщенным – четыре гола, пенальти, отменена красная карточка. Важным событием стал гол Лионеля Месси, который помог аргентинцу сравниться с показателем легендарного Пеле по количеству голов за один клуб.

Но "Валенсия" сумела испортить Месси и его команде в целом праздник. Ничья для "Барселоны" равноценна поражению. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Барселона. Стадион Камп Ноу

"Барселона" - "Валенсия" 2:2

Голы: Лионель Месси 45+4, Рональд Араужо 52 - Муктар Дьякаби 29, Максимилиано Гомес 69