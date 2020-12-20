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Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
Барселона - Валенсия ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙19.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
В четырнадцатом тур Ла Лиги сошлись "Барселона" и "Валенсия". Матч оказался весьма насыщенным – четыре гола, пенальти, отменена красная карточка. Важным событием стал гол Лионеля Месси, который помог аргентинцу сравниться с показателем легендарного Пеле по количеству голов за один клуб.
Но "Валенсия" сумела испортить Месси и его команде в целом праздник. Ничья для "Барселоны" равноценна поражению. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Валенсия" 2:2
Голы: Лионель Месси 45+4, Рональд Араужо 52 - Муктар Дьякаби 29, Максимилиано Гомес 69
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