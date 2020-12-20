Лапорта обещает вернуть Бельерина в Барселону, если станет президентом клуба

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта избрал защитника "Арсенала" Эктора Беллерина своей трансферной целью номер один.

В свое время Беллерин провел восемь лет в академии "Барселоны", пока в 2013 году не уехал в "Арсенал". Как утверждает Daily Mirror, Лапорта решительно настроен вернуть уроженца Барселоны, если выиграет назначенные на следующий месяц президентские выборы, фаворитом которых он является.

Более того, источник издания из Испании утверждает, что у Лапорты уже есть предварительная договоренность с представителями 25-летнего Эктора. Вместе они надеются склонить "Арсенал" к сделке.

Контракт Беллерина с "канонирами" рассчитан до 2023 года, однако оцениваемый в 22 миллиона фунтов плюс бонусы Эктор открыт к отъезду с "Эмирейтс". Изначально Лапорта планировал вернуть Беллерина уже в январе, однако Эктор настоял на том, что доиграет этот сезон в "Арсенале".