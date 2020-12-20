  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта обещает вернуть Бельерина в Барселону, если станет президентом клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта обещает вернуть Бельерина в Барселону, если станет президентом клуба

Испания
(1 голосов)

Эктор выступал за "блаугранас" на молодежном уровне с 2003-го по 2011-й год

Лапорта обещает вернуть Бельерина в Барселону, если станет президентом клуба
Новина українською

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта избрал защитника "Арсенала" Эктора Беллерина своей трансферной целью номер один.

В свое время Беллерин провел восемь лет в академии "Барселоны", пока в 2013 году не уехал в "Арсенал". Как утверждает Daily Mirror, Лапорта решительно настроен вернуть уроженца Барселоны, если выиграет назначенные на следующий месяц президентские выборы, фаворитом которых он является.

Более того, источник издания из Испании утверждает, что у Лапорты уже есть предварительная договоренность с представителями 25-летнего Эктора. Вместе они надеются склонить "Арсенал" к сделке.

Контракт Беллерина с "канонирами" рассчитан до 2023 года, однако оцениваемый в 22 миллиона фунтов плюс бонусы Эктор открыт к отъезду с "Эмирейтс". Изначально Лапорта планировал вернуть Беллерина уже в январе, однако Эктор настоял на том, что доиграет этот сезон в "Арсенале".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Жоан Лапорта Барселона Эктор Бельерин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...