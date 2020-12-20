Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта обещает вернуть Бельерина в Барселону, если станет президентом клуба
Эктор выступал за "блаугранас" на молодежном уровне с 2003-го по 2011-й год
Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта избрал защитника "Арсенала" Эктора Беллерина своей трансферной целью номер один.
В свое время Беллерин провел восемь лет в академии "Барселоны", пока в 2013 году не уехал в "Арсенал". Как утверждает Daily Mirror, Лапорта решительно настроен вернуть уроженца Барселоны, если выиграет назначенные на следующий месяц президентские выборы, фаворитом которых он является.
Более того, источник издания из Испании утверждает, что у Лапорты уже есть предварительная договоренность с представителями 25-летнего Эктора. Вместе они надеются склонить "Арсенал" к сделке.
Контракт Беллерина с "канонирами" рассчитан до 2023 года, однако оцениваемый в 22 миллиона фунтов плюс бонусы Эктор открыт к отъезду с "Эмирейтс". Изначально Лапорта планировал вернуть Беллерина уже в январе, однако Эктор настоял на том, что доиграет этот сезон в "Арсенале".
Популярное сейчас
- Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Марко Розе: Поступок Тюрама не вписывается ни в какие рамки
- Примера. 19-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 2:1. Крах лидера
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО