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Куман: Барселона не прощается с надеждами на титул
Наставник верит в возрождение своей команды
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями о борьбе в чемпионате Испании после ничьей с "Валенсией" (2:2) в 14-м туре.
"Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги. Впереди много очков. Это очень сложный сезон.
Через два месяца все может быть по-другому. Мы должны бороться, чтобы вернуть очки", – сказал Куман Marca.
"Барселона" отстает от лидера в лице "Атлетико" на 8 очков, сыграв на один поединок больше.
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
20.12.2020 в 13:22
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Spokoyno (Киев)
20.12.2020 в 13:13
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prockop4uck (Киев)
20.12.2020 в 13:27
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