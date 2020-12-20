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Куман: Барселона не прощается с надеждами на титул

Испания
(1 голосов)

Наставник верит в возрождение своей команды

Куман: Барселона не прощается с надеждами на титул
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями о борьбе в чемпионате Испании после ничьей с "Валенсией" (2:2) в 14-м туре.

"Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги. Впереди много очков. Это очень сложный сезон.

Через два месяца все может быть по-другому. Мы должны бороться, чтобы вернуть очки", – сказал Куман Marca.

"Барселона" отстает от лидера в лице "Атлетико" на 8 очков, сыграв на один поединок больше.

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В статье: Валенсия (Испания) Рональд Куман Барселона
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
20.12.2020 в 13:22
Могу и Куману,и Барсе только возрождения,от этого выиграет его"величество ФУТБОЛ!!!"Нельзя надеяться,только,на МЕССИ,пора и самим играть,и на Бускетса,сколько можно,возраст?!Рональд всё правильно делает!Ему удачи и успехов.а Барсу со счетов не нужно сбрасывать!
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Spokoyno (Киев)
20.12.2020 в 13:13
Так не все втрачено... Утім без змін, перш за все на тренерській лаві нічого доброго не відбудеться! Бо Куман попав під час кризи, але він не кризовий менеджер та і рівень Барселони це теж НЕ ЙОГО!
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-1
prockop4uck (Киев)
20.12.2020 в 13:27
А какой у барсы "уровень"? 7:2 от Баварии? Действительно, Куман РЕАЛьно недооценил себя уйдя тренировать европейского аутсайдера, а не какой-то ТОП-клуб.
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