Куман: Барселона не прощается с надеждами на титул

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями о борьбе в чемпионате Испании после ничьей с "Валенсией" (2:2) в 14-м туре.

"Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги. Впереди много очков. Это очень сложный сезон.

Через два месяца все может быть по-другому. Мы должны бороться, чтобы вернуть очки", – сказал Куман Marca.